Patchs Motörhead et épingles en émail à venir ce mois-ci

Légendes du rock MOTÖRHEAD se sont associés à Tirez les patchs de prise pour vous apporter une série de patchs tissés exclusifs, de backpatches et d’épingles en émail qui arrivent cet été.

Patchs pour “Orgasmatron” et “Bombardier” ainsi que des épingles en émail pour “Bâtards” débarquera en août, avec de nouveaux modèles de patchs supplémentaires disponibles tout au long de l’année. “As de pique” les backpatches sont prévus pour une sortie à la fin de l’hiver.

Fondée en 2018 à Newcastle, Australie, Tirez les patchs de prise a pris d’assaut la culture des gilets de combat. En introduisant des formes et des coloris uniques dans la communauté mondiale des patchs, Tirez les patchs de prise ont donné aux gilets de combat dans tous les coins et recoins de la planète une dose d’adrénaline. Avec des ventes s’étendant à tous les continents habités du monde, une communauté mondiale de métalleux a été appelée aux armes.

Dédiés à la mise sur le marché des patchs tissés les plus uniques et de la plus haute qualité, plus de 500 artistes ont rejoint le Tirez les patchs de prise liste à ce jour, y compris ANTHRAX, SABBAT NOIR, BOUGIE, DÉCHARGE, EXCITATEUR, EXODE, IRON MAIDEN, MEGADETH, METALLIQUE, ASSAUT, PANTERA, SÉPULTURE, TUEUR, LES EXPLOITÉS, VENIN et beaucoup, beaucoup plus.

Tirez les patchs de prise figure en bonne place dans Télévision Bangerla série “Le tissu du métal”, qui emmène les téléspectateurs dans une visite culturelle des piliers du style métal – des gilets de combat aux ceintures pare-balles.

Pour plus d’informations, visitez le Tirez les patchs de prise site Web à l’adresse www.pulltheplugpatches.com.

