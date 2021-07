Patel furieux alors que les travaillistes tentent de bloquer le renvoi des demandeurs d’asile déboutés des maisons du conseil | Politique | Nouvelles

in

Des députés de gauche ont écrit au ministre de l’Intérieur pour lui demander de mettre fin à l’expulsion de ceux dont les demandes de séjour ont été rejetées par les tribunaux. Jusqu’à lundi dernier, ils avaient droit à un logement gratuit alors que les mesures de confinement étaient encore en place, mais cela s’est terminé le « jour de la liberté ». Cela s’est produit une semaine lorsque des centaines d’autres immigrants illégaux ont traversé la Manche dans de petits bateaux.

Les militants du contrôle des migrations ont précédemment fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’une combinaison de l’incapacité des Français à résoudre le problème de leur côté et des tentatives des opposants pour empêcher les expulsions n’encourage un afflux de migrants illégaux et les activités criminelles des trafiquants d’êtres humains.

La lettre, rédigée par la députée de Wavertree Paula Barker et signée par 11 collègues travaillistes de la région de Liverpool City, exigeait une pause dans les expulsions. Ils ont affirmé que les autorités locales de la région étaient déjà surchargées en raison de la pandémie. Ils ont déclaré: «C’est un scandale que certaines des personnes les plus vulnérables de nos communautés soient confrontées à l’itinérance imminente aux mains de votre département, sans recevoir les informations dont nous avons besoin pour planifier notre réponse locale.

“Nous demandons que les expulsions prévues soient suspendues pour permettre aux ministres d’avoir des discussions entre les ministres et le maire de la région de Liverpool City, Steve Rotheram, et les dirigeants des autorités locales sur cette question, de la même manière que cela a été accordé aux administrations décentralisées dans l’autre nations du Royaume-Uni.

Mme Patel a rejeté la demande et a souligné qu’elle faisait partie d’une tentative plus large de Sir Keir Starmer et du Parti travailliste pour arrêter le contrôle de l’immigration après s’être opposés à son projet de loi sur les frontières pour réformer «le système d’asile brisé».

Elle a déclaré : « Cette semaine, le parti travailliste de Sir Keir Starmer a voté contre de nouvelles lois vitales pour réprimer les gangs méprisables de passeurs, arrêter les traversées illégales de la Manche et chasser les dangereux criminels étrangers de notre pays.

« Le secrétaire fantôme pour l’Irlande du Nord et des membres du Parti travailliste m’ont exhorté à arrêter un vol d’expulsion pour contrecarrer l’expulsion des meurtriers, des violeurs et des agresseurs d’enfants de nos côtes.

«Maintenant, les députés travaillistes veulent que j’arrête de retirer les demandeurs d’asile déboutés des logements financés par les contribuables, un système qui coûte au contribuable plus d’un milliard de livres sterling chaque année.

“Les travaillistes s’opposent aux mesures visant à réformer notre système d’asile défaillant, s’opposent à l’élimination des criminels étrangers dangereux et maintenant ils veulent que le contribuable britannique finance plus longtemps les demandeurs d’asile déboutés.”

Elle a ajouté : “Ils ne sont tout simplement pas du côté du public britannique.”