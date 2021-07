Path of Exile: Expedition, la dernière extension de l’action-RPG, est disponible dès maintenant

RPG gratuit, Chemin de l’exil, a une toute nouvelle extension, Path of Exile: Expédition, disponible pour jouer dès maintenant, et il ajoute beaucoup de nouveau contenu.

La dernière extension du célèbre titre gratuit est disponible dès maintenant sur PC et arrivera sur les consoles Playstation 4 et Xbox One le 28 juillet, selon le développeur (et elle sera disponible sur les deux consoles via une rétrocompatibilité).

“Des mises à jour importantes ont été ajoutées avec l’extension Expedition, notamment l’Expedition Challenge League, quatre nouveaux PNJ marchands, 19 nouvelles gemmes de compétences et de soutien, des changements d’équilibrage massifs, une refonte du système de flacons et de nouveaux types d’objets”, explique Grinding Gear Games.

Le développeur Grinding Gear Games a également apporté des modifications assez importantes au mode de jeu Path of Exile: Royale – initialement annoncé comme un poisson d’avril en 2018. Path of Exile: Royale était un mode de jeu temporaire pour le jeu de rôle d’action qui a chargé 100 joueurs dans un match du dernier homme debout sur une grande île, se moquant d’autres titres de bataille royale.

Le mode “a été totalement retravaillé pour proposer un meilleur mode spectateur, des classements, un terrain amélioré, des mises à niveau de l’interface, des trésors rafraîchissants pour les flacons et plus encore”, explique le développeur dans un communiqué de presse.

Le mode de jeu particulier est disponible pour jouer à nouveau pour ce week-end, et sera ensuite disponible tous les week-ends jusqu’à la fin de la nouvelle Ligue d’expédition.

Espérons que tout ce nouveau contenu vous aidera à tuer le temps jusqu’à Path of Exile 2 – qui ne sortira probablement pas avant 2022.

Path of Exile 2 a été annoncé lors de l’ExileCon de Grinding Gear en novembre 2019 dans le but de sortir une version bêta du jeu d’ici “très fin 2020”. Le RPG d’action gratuit original est sorti en 2013 pour PC, avant de venir sur Xbox One en 2017 et PlayStation 4 en 2019, et les joueurs sont impatients de voir ce que le développeur pourra concocter dans sa prochaine grande version.