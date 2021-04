PATH Stock: 18 choses que les investisseurs potentiels d’UiPath doivent savoir lorsque les actions commencent à se négocier

UiPath (NYSE:CHEMIN) est sur le point de commencer à se négocier aujourd’hui et les investisseurs doivent en savoir beaucoup sur l’offre publique initiale (IPO) de la société.

Jetons un coup d’œil à certains des détails les plus importants sur l’introduction en bourse d’UiPath pour les investisseurs potentiels dans l’action PATH.

Pour commencer, la société inscrit ses actions à la Bourse de New York sous le symbole boursier PATH. La société énumère les actions de ses actions pour 56 $ chacune. C’est plus élevé que sa fourchette de prix prévue pour l’introduction en bourse, qui valorisait les actions entre 52 $ et 54 $ chacune. L’introduction en bourse d’UiPath lui permet également d’offrir 9 416 384 actions de PATH. Les actionnaires vendeurs inscrivent 14 474 393 actions lors de l’introduction en bourse. Cependant, la société ne verra aucun produit de la vente d’actionnaires offrant leurs actions. Il existe également une option de 30 jours pour les preneurs fermes du PAPE pour acheter 3 583 616 actions supplémentaires.

Morgan Stanley (NYSE:MME) et JP Morgan (NYSE:JPM) et les chefs de file par intérim de l’introduction en bourse.

Banque d’Amérique (NYSE:BAC) Valeurs mobilières, Crédit Suisse (NYSE:CS), Barclays (NYSE:BCS), et Wells Fargo (NYSE:WFC) Les titres sont des teneurs de livre actifs pour l’offre. Plusieurs autres agissent également en tant que teneurs de livre passifs de l’introduction en bourse. L’introduction en bourse d’UiPath devrait se terminer vendredi. L’entreprise est un développeur de logiciels d’automatisation. Ce logiciel permet à ses clients d’augmenter leur efficacité en automatisant les tâches répétitives. Il semble que les investisseurs ont soif d’une action comme PATH. UiPath ciblait auparavant une fourchette de prix de 43 $ à 50 $ avec 21,3 millions d’actions. Au lieu de cela, la société a augmenté le prix et le montant de l’action pour répondre à la demande des investisseurs potentiels. Cela signifie qu’il y a de fortes attentes pour que le stock PATH fonctionne bien lors de sa mise en bourse. Les investisseurs enthousiastes devront simplement attendre de commencer à négocier plus tard dans la journée pour voir si l’action peut répondre à ces attentes.

UiPath n’est pas la seule entreprise à avoir récemment attiré l’attention des investisseurs avec une introduction en bourse.

Un autre point à noter est Produits pharmaceutiques MyMD (NASDAQ:MYMD), qui a été rendue publique plus tôt cette semaine. Il y a aussi le Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) IPO de la semaine dernière à considérer, ainsi que d’autres plus performants de l’année. Les investisseurs peuvent en savoir plus ci-dessous.

