PATH Stock est sur le point de faire un retour en force en 2022

UiPath (NYSE :CHEMIN) est devenue emblématique du secteur de la technologie en 2021. Lorsque UiPath a lancé son introduction en bourse en avril, il y avait de grands espoirs dans la rue pour l’entreprise. L’action PATH a commencé à se négocier autour de 70 dollars par action et avait une capitalisation boursière d’environ 35 milliards de dollars.

Source : dennizn / Shutterstock.com

L’introduction en bourse a donc été un énorme succès pour UiPath, qui est sorti d’une relative obscurité au cours des dernières années.

Cependant, les bons sentiments ont rapidement pris fin. L’action a culminé en mai à 90 $. En juillet, les actions sont tombées en dessous de leur prix initial de 70 $. L’action PATH a atteint le niveau de 50 $ cet automne et a encore glissé à la suite du dernier rapport sur les bénéfices de la société.

Alors que la plupart des gens dans la rue soulignaient le potentiel illimité de ciel bleu de l’entreprise lorsque les actions volaient haut, ses critiques parlent maintenant de sa valorisation et de son ralentissement de la croissance.

UiPath, cependant, est en fait l’une des sociétés de logiciel en tant que service (SaaS) les plus prometteuses. Alors qu’il est peu probable que de nombreuses actions technologiques surévaluées reviennent à leurs anciennes valorisations maximales, UiPath est une entreprise de haute qualité qui a été prise dans la correction du secteur technologique.

Les analystes restent optimistes sur UiPath

Souvent, les analystes critiquent une action après qu’elle ait déjà plongé. Vous pouvez compter sur Wall Street pour déclasser une entreprise une fois que le cours de son action s’est déjà effondré. En conséquence, lorsque les analystes donnent une couverture positive à une entreprise alors même que le cours de son action s’effondre, les investisseurs doivent en prendre note.

Suite au dernier rapport sur les revenus d’UiPath, Berenberg L’analyste Kingsley Crane a écrit : « Au cours des derniers mois, nous avons été de plus en plus positifs sur le positionnement sur le marché et le portefeuille de produits d’UiPath et nous pensons que les actions sont descendues à des niveaux qui présentent un profil risque/rendement attrayant.

Crane a prédit que l’action PATH pourrait atteindre 64 $ à un moment où elle se négociait autour de 47 $. De plus, il a amélioré le stock de « conserver » à « acheter ». Depuis lors, l’action PATH a encore baissé et se négocie maintenant autour de 44,85 $.

Morgan Stanley Keith Weiss a également amélioré le stock de PATH en décembre. Weiss a déclaré que les inquiétudes concernant la concurrence au sein de l’industrie de l’automatisation des processus robotiques (RPA) étaient exagérées et qu’UiPath dispose d’une plate-forme plus large qui plaira aux entreprises.

Alors pourquoi les actions d’UiPath ont-elles encore baissé ?

Il est important de séparer les facteurs techniques d’une action des fondamentaux sous-jacents d’une entreprise. En effet, lorsque ces deux facteurs divergent, une bonne opportunité commerciale est souvent créée.

Dans ce cas, l’action PATH a subi une forte pression de vente pour plusieurs raisons. Premièrement, les actions technologiques en général ont été touchées ces derniers temps, en particulier les nouvelles entreprises qui ne sont pas encore très rentables.

Et UiPath est l’un des principaux avoirs des fonds Ark Invest, dirigé par Cathie Wood. Elle a connu un succès remarquable au cours des cinq dernières années parce qu’elle a fait de nombreux appels audacieux et corrects au sujet des entreprises technologiques perturbatrices. Son vaisseau amiral ETF Innovation ARK (NYSEARCA :ARKK) ainsi que plusieurs de ses autres ETF, détiennent des parts importantes d’actions PATH.

Dans le passé, les actions avaient tendance à se redresser après qu’Ark Invest y ait signalé une position importante. Cependant, l’ARK Innovation ETF a considérablement sous-performé au cours des six derniers mois. Par conséquent, les investisseurs retirent de l’argent des ETF Ark, les obligeant à vendre certaines de leurs positions.

Pour rester en avance sur la tendance, les traders vendent des actions, telles que UiPath, dans lesquelles Ark détient des participations substantielles. Cela crée une spirale descendante qui s’auto-renforce.

Le verdict sur PATH Stock

UiPath a été évalué à un niveau très riche cet été. Les détenteurs de clés du nom, tels que Ark Invest ETF de Cathie Wood, ont également rencontré des problèmes. Puis la saison des ventes à perte d’impôt a commencé. Tout cela a créé une tempête parfaite pour le stock PATH.

Les chances de reprise des actions s’améliorent. Le prix de l’action PATH a chuté de manière significative, incitant les analystes à défendre les actions. À quelques jours de 2022, la vente à perte fiscale est presque terminée. Et les ETF d’Ark Invest sont fortement survendus sur une base technique et devraient rebondir tôt ou tard.

À long terme, UiPath devra continuer à développer son activité pour soutenir sa valorisation. Cependant, il y a eu peu d’indications de problèmes sur ce front; de l’avis de tous, les rapports de revenus d’UiPath sont solides.

En fait, les revers de l’action PATH ont été techniques et ont été stimulés par l’élan, les pertes fiscales et les positions concentrées de propriété d’ETF. Ces problèmes devraient s’atténuer à l’aube de 2022.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un important fonds spéculatif basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.