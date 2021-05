PATHETIC New York Times couvre pour Biden: les mauvais emplois comptent un “ vrai coup de foudre ”

Joe Biden était prêt à sortir la semaine dernière et à se vanter du million d’emplois que l’économie avait créés en avril. Mais ensuite, les chiffres réels sont sortis, et. . . psych! Seulement 266 000 nouveaux emplois, soit 73% de moins que ce que Biden prévoyait de se vanter!

Mais ne vous inquiétez pas, Joe: le New York Times est là pour vous!

Apparaissant aujourd’hui dans Morning Joe, Elisabeth Bumiller, chef du bureau du journal à Washington, a affirmé, dans une déclaration étrangement trébuchante, que:

Ouais, c’est ça: attendez le mois prochain!

Il n’est pas rare, en fait, que les rapports sur les emplois soient révisés. Mais la suggestion réflexive de Bumiller selon laquelle ils étaient susceptibles d’être révisés était révélatrice. Pensez-vous qu’elle aurait fait la même suggestion si un président républicain avait subi un rapport d’emplois aussi décevant?

L’émission présentait également un extrait de Biden de ses remarques de vendredi dernier, qui visaient à l’origine à se vanter mais qui se sont transformées en un exercice de recherche d’excuses. Entre autres choses, Biden a déclaré:

Ouais, c’est «facile à dire», Joe, parce que c’est si évidemment vrai. Beaucoup de gens ne choisissent pas de travailler car ils peuvent gagner plus en restant à la maison et en percevant le chômage!

Et que prenez-vous sur notre plus de 17 ans pour le nombre de personnes que l’administration Biden lancera le chômage pour avoir refusé d’accepter une offre d’emploi appropriée?

Notez également que Joe Scarborough, bien qu’il ait ouvert le segment en rapportant ce qu’il entendait dire que les gens choisissaient de ne pas travailler parce qu’ils pouvaient gagner plus sur le chômage, a défendu Bumiller en affirmant que l’explication du nombre de mauvais emplois était «plus compliquée. ” Echoed Joe: “beaucoup plus compliqué.”

Félicitations à Willie Geist pour avoir précédé sa question à Bumiller en déclarant la vérité évidente: «beaucoup de gens n’acceptent pas un emploi – en ce moment du moins – qui les paiera moins que ce qu’ils obtiennent actuellement du gouvernement fédéral.»

Voici la réponse rationalisante de Bumiller:

Droite. Il y a aussi juste, je pense, que Biden a fait valoir que il ne s’agit pas seulement de ceux qui bénéficient de chèques chômage améliorés que les gens reçoivent, et le stimulus. C’est aussi la peur de rentrer dans l’économie, de retourner dans les restaurants bondés. Les chiffres des emplois sont cependant très intéressants. Il y a eu une augmentation du nombre d’emplois dans la restauration. Il y a eu une perte d’emplois dans les épiceries. La question est donc la suivante: est-ce que les gens ne font plus autant d’épicerie? Vont-ils au restaurant?

Voici la transcription. Cliquez sur «développer» pour en savoir plus.

WILLIE GEIST: C’est un fait qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre. Elizabeth Bumiller, si vous regardez autour de vous, demandez autour de vous, parlez aux gens. Si vous lisez à ce sujet, les restaurateurs disent un travail qui amènerait généralement une centaine de candidatures, quelques-unes d’entre elles. Certaines personnes ont évolué vers des carrières différentes ou ont en quelque sorte changé leur vie pendant la pandémie. Mais beaucoup de gens n’acceptent pas un emploi – du moins en ce moment – qui les paiera moins que ce qu’ils obtiennent actuellement du gouvernement fédéral.

ELISABETH BUMILLER: C’est vrai. Il y a aussi juste, je pense, que Biden a fait valoir que il ne s’agit pas seulement de ceux qui bénéficient de chèques chômage améliorés que les gens reçoivent, et le stimulus. C’est aussi la peur de rentrer dans l’économie, de retourner dans les restaurants bondés. Les chiffres des emplois sont cependant très intéressants. Il y a eu une augmentation du nombre d’emplois dans la restauration. Il y a eu une perte d’emplois dans les épiceries. La question est donc la suivante: est-ce que les gens ne font plus autant d’épicerie? Vont-ils au restaurant?

La Maison Blanche a été très aveuglée par ces chiffres. Ils jetaient leurs points de discussion et les réécrivaient très rapidement vendredi dernier. Parce que ce n’était pas du tout ce à quoi ils s’attendaient.

Il y a un sentiment qu’il y avait beaucoup de, il y avait un, les chiffres étaient très, étaient, étaient un vrai hasard. Ils pourraient être ajustés le mois prochain et ce pourrait être une histoire très différente. Mais pour l’instant, bien sûr, le Les républicains ont eu une journée sur le terrain et ont dit, c’est parce que ces allocations de chômage sont beaucoup trop généreuses et les gens ne veulent tout simplement pas retourner au travail. je pense c’est plus compliqué que ça.

JOE SCARBOROUGH: C’est bien plus compliqué que ça, Mika. C’est ce que nous entendons de façon anecdotique.