“Pathétique” John Bercow raillé pour la défection du travail | Politique | Nouvelles

M. Bercow, qui a été président pendant 19 ans, a révélé qu’il avait rejoint le parti travailliste il y a quelques semaines alors qu’il partageait leurs valeurs et leur éthique. L’ancien président, qui a depuis qualifié le Brexit de plus grande erreur du Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale, a insisté sur le fait que le parti travailliste était le seul “véhicule” à évincer le parti conservateur.

M. Bercow a été snobé de recevoir une pairie lorsqu’il a démissionné l’année dernière, faisant de lui le premier président de la Chambre des communes en 230 ans à ne pas être nommé pour cette distinction.

Maintenant, de nombreuses personnes ont affirmé que l’ancien président n’avait rejoint le parti d’opposition que dans le but d’obtenir une pairie.

L’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, a tweeté : “Bercow a soutenu la campagne de sabotage Remain au Parlement et rejoint maintenant le Parti travailliste.

“Il aime un navire qui coule.”

Le commentateur conservateur Darren Grimes a déclaré: “John Bercow, si désespéré pour une pairie, fait défaut au Parti travailliste, comme si l’électorat ne pouvait pas voir à travers des actes aussi désespérés.

“Pathétique.”

Andrea Jenkyns, députée conservatrice de Morley et Outwood, a tweeté : “L’ancien orateur #Bercow the Arch Remainer qui a essayé d’arrêter le #Brexit se sent tellement à l’aise au sein du Parti travailliste sous #Starmer !

“Cela en dit long sur le déphasage du Parti travailliste avec les communautés de la classe ouvrière du Nord.”

“La plupart d’entre nous pensaient qu’il les avait rejoints il y a des années.

“C’est pour qu’il puisse être nommé pair travailliste et rejoindre le HoL, et le gouvernement ne pourra pas le bloquer comme nous le pouvions alors qu’il était un” conservateur devenu indépendant “cynique et rusé.”

L’ancien député européen Richard Tice a déclaré que la défection de M. Bercow au parti travailliste était “une autre raison d’abolir la Chambre des Lords”.

Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « Le Parti travailliste pensait qu’obtenir seulement 1,6 % lors d’une élection partielle et perdre son acompte était un mauvais début de semaine.

“C’est fini avec eux qui gagnent John Bercow.”

Quelqu’un d’autre a fait écho: “Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pourraient pas empirer pour le Labour, John Bercow décide de faire défection au Labour.

« Ils peuvent le garder.

“Habituellement, les rats quittent un navire qui coule, dans le cas de John Bercow, c’est un rat qui rejoint un navire qui coule.”

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté : “Un autre clou dans le cercueil du Labour. John Bercow l’a rejoint.”