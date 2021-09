Pathfinder Wrath of the Righteous portraits personnalisés et comment télécharger

in

Pathfinder Wrath of the Righteous est désormais disponible sur PC et les joueurs peuvent télécharger des portraits personnalisés pour leur personnage.

C’est l’un des meilleurs jeux de l’année jusqu’à présent et une expérience incontournable pour les fans de RPG isométriques. Les joueurs sur console doivent attendre mars de l’année prochaine pour découvrir son histoire épique et sa profondeur, mais tout le monde sur PC a le luxe de profiter de la suite de Kingmaker dès maintenant.

Il y a beaucoup de décisions à prendre avant de se lancer dans votre quête épique de combat, de diplomatie et d’évanouissement, et l’une des plus importantes est l’apparence de votre personnage.

Comment utiliser des portraits personnalisés dans Pathfinder Wrath of the Righteous

Vous pouvez utiliser et télécharger des portraits personnalisés dans le menu de création de personnage Pathfinder Wrath of the Righteous.

Les joueurs devront régler un tas d’aspects tels que la classe et la race, mais il y a aussi les illustrations qui représenteront également l’apparence de votre protagoniste. L’onglet nécessaire se trouve entre Caractère et Classe.

Une fois que vous avez sélectionné l’onglet Portrait, vous verrez l’option entre par défaut et personnalisé. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Personnaliser et c’est là que vous pourrez créer une collection de vos propres téléchargements.

Pour utiliser vos propres images, vous devez les changer dans le dossier : C:Users AppDataLocalLowOwlcat GamesPathfinderWrath of the RighteousPortraits<001>. Le chiffre changera en fonction du nombre de téléchargements.

Voici les tailles d’images :

Petit – 188×244

Moyen – 332×432

Toute la longueur – 692×1024

Trouvez l’image que vous souhaitez utiliser via Google ou des packs de modules tels que Nexus. Une fois que vous avez téléchargé l’image, tout ce que vous avez à faire est de l’enregistrer et de l’actualiser.

Les courses

Bien que le portrait de votre personnage soit important, vous voudrez d’abord choisir une race afin de pouvoir vous installer sur son apparence générale.

Voici toutes les courses du jeu :

Aasimiar Dhampir Nain Elfe Gnome Demi-Elfe Halfling Humain Kistune Oread Tiefling

Pathfinder Wrath of the Righteous classes

Loin des apparences superficielles conçues pour faire pâlir les dames ou terrifier tout le monde, vous voudrez également sélectionner la meilleure classe car cela sera fondamental pour votre expérience de jeu.

Il y a les options standard d’assistant, de rôdeur et de voleur, mais il y en a beaucoup d’autres pour les joueurs qui veulent une aventure plus unique :

Alchimiste Arcaniste Barbare Barde Bloodrager Cavalier Clerc Druide Combattant Chasseur Inquisiteur Kinéticien Mage Moine Oracle Paladin Ranger Rogue Shaman Tueur de Skald Sorcier Prêtre de guerre Sorcière Magicien

