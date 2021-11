Pati Chapoy apparaît avec Pedro Sola en maillot de bain

Pati Chapoy et Pedro Sola, photo inédite en maillot de bain | Instagram

Récemment Juan José Origen mieux connu sous le nom de Pepillo Origel partagé une photographie inédite où ils apparaissent Pedro Sola et Pati Chapoy en maillot de bain.

Comme vous le savez sûrement, l’animateur de télévision Pepillo a travaillé pendant une courte période à Ventaneando, même si ce n’est que quelques années de 1996 à 1998, il a réussi à se faire de très bons amis avec les chauffeurs.

Dans ces années d’ailleurs Pati chapoy Directeurs d’émissions pour TV Azteca, ils faisaient également partie de Ventaneando Pedro Sola et Martha Figueroa aux côtés de Pepillo Origel, jeune et plus beau que jamais, ce sont des histoires que beaucoup aimeraient connaître et apprécier.

Cela peut vous intéresser: Cynthia Rodríguez s’exhibe vêtue d’une micro-jupe et d’un haut

C’est à travers une vidéo où le conducteur controversé a répondu à quelques questions de ses fans sur sa chaîne YouTube, celle-ci s’intitulait « Comment suis-je arrivé à Ventaneando ? », ça dure 13h00.

C’est à partir de 11h55 où vous pourrez voir la photo inédite où Figueroa, Chapoy, Sola et Origel apparaissent vêtus d’un maillot de bain, nous vous la partageons tout de suite.

Le chauffeur apparaît dans ce qui semble être son bureau, profitant de sa maison, commentant qu’il préfère ne pas sortir de chez lui et rester le plus confortablement possible, il présente son chien poméranien qui a tout de suite voulu saluer les internautes comme il l’a lui-même mentionné.

Au début de la vidéo, il commentait quelques anecdotes qu’il avait vécues avec un ami, à propos d’un chien qui s’était perdu, racontait avec beaucoup d’enthousiasme ce qui s’était passé, c’est vraiment quelque chose de divertissant pour lui.

Après 7 minutes, il commentait des émissions comme celle de Verónica Castro, où ils restaient éveillés en le regardant, mentionnant qu’il avait raté ce type de télévision.

À partir de la minute 9:12, il a lu une question qu’ils lui ont posée sur la façon dont il était entré à Ventaneando il y a 26 ans, il avait une émission de radio et a invité Pati chapoy pour l’interviewer, il a mentionné qu’il ne la connaissait pas.

Pepillo a affirmé que Pati serait uniquement le producteur et ne serait pas un pilote, quelque chose que Chapoy aimait chez le jeune pilote à propos de sa personnalité a fini par l’inviter à faire partie des pilotes, ils ont rapidement formé une très bonne équipe entre les quatre.

Grâce à la popularité qui a rapidement commencé à avoir le programme qu’ils ont eu l’occasion de voyager en continu, Origel a partagé plusieurs photos des quatre semblant plus jeunes et même à côté de Pati, ce sont des photos que nous ne pouvions certainement pas trouver ailleurs.