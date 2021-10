in

Pati Chapoy “court” à Bisogno et est absent de Ventaneando | Instagram

Récemment, des rumeurs ont commencé sur la disparition de Pati chapoy dans le programme Ventaneando, après avoir prétendument dirigé son partenaire Daniel bisogno.

Pendant des années, Pati et Daniel ont partagé l’écran dans ce programme télévisé de la société TV Azteca, lancé le 22 janvier 1996, étant l’un des plus célèbres à ce jour.

En effet, Chapoy est depuis le lancement du programme Fenêtrage À ce jour, il s’est rarement absenté, la plupart du temps en vacances, comme tout autre conducteur, mais cette fois, il a attiré encore plus l’attention pour son absence.

Quant à Daniel Bisogno, il fait également partie de l’équipe de pilotes qui a débuté avec ce programme, vous serez sûrement intéressé de connaître les noms des pilotes d’origine :

Pati Chapoy Daniel Bisogno Pedro Sola Martha Figueroa Juan José “Pepillo” Origel

Au fil des ans, d’autres pilotes sont apparus, restant à jour pour ainsi dire 3 des originaux.

Il y a quelques jours, le 28 septembre, pour être exact, il y a eu une situation pendant le programme, où l’on pouvait dire que Pati chapoy Il a “couru” vers Daniel Bisogno, elle lui a dit d’aller travailler alors le chauffeur a fini par quitter le forum.

Non sans avoir d’abord dit à la production et à ses collègues de ne pas se sentir impuissants après son absence, il est évidemment revenu le lendemain.

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais grâce à la longue carrière et à la carrière au sein de Patricia Chapoy Acevedo, plus connue sous le nom de Pati Chapoy, elle a réussi à devenir la responsable des émissions de TV Azteca.

La journaliste a produit plusieurs émissions à succès et dirige aujourd’hui l’une des émissions de télévision les plus importantes, c’est pourquoi son absence de plusieurs jours inquiète ses fans.

C’est parce qu’il n’est pas apparu dans l’émission comme il le faisait quotidiennement pour partager les nouvelles de l’émission.

C’est tellement roulant Fenêtrage est désormais en charge de :

Pedrito Sola Daniel Bisogno Monica Castañeda Ricargo Manjarrez Rosario Murrieta

Ventaneando lui-même est à l’antenne depuis 25 ans et bien qu’à plusieurs reprises nous ayons vu quelques confrontations entre Pati et Daniel, ils finissent toujours par faire des passes, d’autant plus que l’acteur est généralement assez clair sur ses propos.

A plusieurs reprises, il s’est attiré des ennuis pour ses propos à l’antenne, à tel point que l’animatrice principale de l’émission a demandé à plusieurs reprises à l’équipe de production de faire taire le micro de son partenaire.

Sur son compte Instagram officiel, nous avons vu quelques publications récentes, la dernière qu’elle a partagée il y a exactement 2 heures, il est probable que la conductrice soit en vacances et profite de sa famille et de la nature.

En effet, dans ses dernières publications, il s’est concentré sur le partage de scènes avec des tortues posant depuis des rochers dans une rivière, un arbre fruitier et une micro cascade entre les fils, quiconque travaille dur mérite des vacances et Pati Chapoy en fait partie.