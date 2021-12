Pati Chapoy cuisine un « grand projet » Tv Azteca va-t-elle partir ?

Pati Chapoy dit au revoir à Ventaneando ? Découvrir le projet | Instagram

Pati Chapoy, qui a été pendant des années à la pointe de la diffusion de FenêtrageApparemment, il pointe ses pas vers de nouveaux horizons, ceci après avoir annoncé une nouvelle décision. Sera-ce l’adieu définitif ?

La présentatrice Pati Chapoy aurait pris une décision radicale et annoncé un nouveau projet pour lequel, apparemment, elle abandonnerait la diffusion de Ventaneando, ce n’est pourtant pas la première fois que de fortes rumeurs de son départ supposé ont émergé.

Ils assurent que cela viendrait après un prétendu procès avec les dirigeants, donc le chauffeur mexicain du programme Ventaneando préparerait un projet en dehors de la diffusion.

Projet qui se mijote à cette table… on ne s’arrête pas… on vous le dira, écrit-il.

Pati Chapoy dit au revoir à Ventaneando ? Découvrir le projet. Photo : Capture Instagram

Tout indique que le collègue de Daniel Bisogno et Pedrito Sola a déjà formé son équipe avec des producteurs, réalisateurs et/ou scénaristes, avec qui il a assuré qu’il mijotait un « grand projet ».

A cette occasion, le propriétaire de Fenêtrage, présenté dans une image avec Rosario Murrieta, responsable de l’information et présentatrice chez Ventaneando, et Iyari González, producteur du programme de l’émission.

Patricia Chapoy Acevedo a collaboré avec la société de production El Ajusco pendant 28 ans, c’était à ses débuts lorsqu’elle débutait dans la société San Ángel, où ils auraient tenté de les mettre en prison à la fin des années 90.

Jusqu’à présent, les détails sur qui pourrait être en charge du programme du spectacle ou si certains de ses collaborateurs sont inclus dans ses prochains plans sont inconnus, le très Collaborateur de 72 ans il prévoyait qu’il y aurait bientôt plus de nouvelles.

C’est dans une récente interview entre Chapoy et son ancien collaborateur, « El Escorpión Dorado » qu’ils ont abordé cette question et la personne qui pourrait la remplacer dans la soirée, faisant naître des soupçons quant à savoir s’il pouvait s’agir de Daniel Bisogno ou de Pedrito Sola.

Cependant, à la surprise de beaucoup, Pati Chapoy a fini par révéler que son choix penchait vers l’animatrice Jimena, « Le Choco« Pérez, cependant, la présentatrice a changé de résidence en Espagne il y a longtemps.

Écoutez, je ne le répéterai pas, car une fois que j’ai décidé qui pouvait rester, en plus, j’ai parlé à cette personne, je me suis assis avec elle et je lui ai dit : Êtes-vous partant ? Êtes-vous intéressé ? Oui, oui je suis très intéressé, a expliqué le collaborateur d’Azteca Uno y Azteca 7.