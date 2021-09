Pati Chapoy quitte TV Azteca et ils ont déjà sa remplaçante !

Pati Chapoy quitte TV Azteca et ils auraient sa remplaçante ! | Instagram

Après 27 ans en compagnie de Télévision aztèque, le célèbre conducteur Pati Chapoy a dit au revoir et apparemment ils ont déjà son remplaçant, donc sans aucun doute et comme prévu, les réseaux sociaux ont explosé de folie.

La vérité est que le public de Ventaneando a été choqué de ne pas voir le titre, Pati Chapoy, dans le forum, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, est à la tête des émissions de TV Azteca, entreprise dans lequel il se trouve depuis ses débuts il y a plus de 27 ans.

Vendredi dernier 3 septembre, au lieu de la chaise emblématique occupée par le journaliste de divertissement au milieu du forum, il y avait plusieurs chaises et leur absence était notoire.

En fait, même l’animateur Ricardo Manjarrez, qui n’apparaît généralement pas tous les jours dans la loge, l’a remplacée, tellement beaucoup pensent que Pati Chapoy quitte TV Azteca pour revenir à Televisa.

A noter que l’animatrice est à l’antenne depuis 25 ans à Ventaneando et il y a plus de deux décennies elle faisait partie des rangs de Televisa.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Pati a travaillé avec Raúl Velasco sur Siempre en Domingo et a ensuite créé son propre programme El Mundo del Espectfecto.

Cependant, en 1993, son contrat a été retiré et un an plus tard, Chapoy a rejoint les rangs de l’Ajusco et a commencé le programme de spectacles En medio del spectacle, de 1994 à 2002.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en 1996 que débuta Ventaneando, qui jusqu’à présent est toujours à l’antenne avec seulement Pedro Sola et Daniel Bisogno comme chefs qui étaient là depuis le début (Bisogno est entré un an plus tard).

C’est ainsi que la journaliste est une figure emblématique de l’Ajusco depuis des décennies, y étant même pionnière dans les programmes de divertissement, pour lesquels elle a déchaîné plusieurs questions en quittant les forums du programme spectacle déjà emblématique.

Et bien que jusqu’à présent la raison pour laquelle Pati était absente de l’émission ne soit pas connue, il n’est pas étrange que la journaliste prenne quelques jours de congé de temps en temps, alors son absence pourrait être juste ça, une pause.

En fait, le même journaliste a partagé plusieurs vidéos faisant la promotion de Ventaneando et des notes qu’ils apporteront lundi, son départ de l’entreprise est donc peu probable, bien que l’année dernière elle-même ait laissé entendre qu’elle pourrait planifier un projet en dehors de la chaîne de télévision. .