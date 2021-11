Pati Chapoy révèle des détails sur le veto de Nodal – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le journaliste Pati Chapoy a donné des détails sur le veto que sa maison de disques a imposé à Christian Nodal : « On ne peut pas utiliser d’images ou quoi que ce soit ».

Depuis quelques semaines, le bruit court que Christian Nodal et son label Universal Music sont en difficulté pour rupture de contrat.

Dans son émission ‘Ventaneando’, Pati Chapoy a confirmé la situation et a donné des détails sur le veto que, sous la menace de poursuites, Universal Music a imposé à Christian Nodal.

Lundi 8 novembre, Pati Chapoy a abordé le litige entre Christian Nodal et son label, en demandant à l’un de ses collaborateurs :

« Comment est la situation de Christian Nodal par rapport au concert qu’il a fait récemment à Monterrey et qu’on ne peut pas utiliser d’images ou quoi que ce soit ? »

La journaliste Mónica Castañeda a souligné que le label Universal Music est celui qui empêche les médias de promouvoir Christian Nodal et a expliqué les raisons :

« Christian se produit à Monterrey, mais il suit le problème juridique par lequel sa maison de disques demande que ses chansons ne soient pas écoutées parce qu’apparemment, il y a eu une rupture de contrat qu’ils ont eue dans les négociations sur la façon dont les duos ont été exécutés ou comment le des enregistrements des nouvelles chansons ont été effectués ».

Castañeda a commenté que la bataille juridique serait née des chansons en duo que Christian Nodal a récemment enregistrées avec :

La Banda MS, (‘The Scoundrel’)

Belinda, sa fiancée (« S’ils nous laissent »)

Dans ce dernier cas, Pati Chapoy a rappelé que la chanson avait été choisie comme thème principal d’une telenovela et qu’en raison des conflits juridiques de Christian Nodal, « elle ne peut pas non plus être utilisée ».

Face à la situation compliquée du chanteur, Pati Chapoy a rappelé que Juan Gabriel a vécu quelque chose de similaire, contraint d’arrêter d’enregistrer des albums pendant 10 ans.

Ainsi, le titre de « Ventaneando » craignait que Christian Nodal puisse vivre quelque chose de similaire :

« Comme c’est terrible que ces choses arrivent. Je me souviens du procès de Juan Gabriel, quand il voulait récupérer toutes ses chansons, 10 ans sans enregistrer d’album. Donc en ce moment, ce qui arrive à Christian pourrait être quelque chose comme ça. »