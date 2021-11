Amarinder, qui a nommé son parti politique le Punjab Lok Congress, espère un accord de siège avec le BJP pour les prochaines élections.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a annoncé qu’il se présenterait aux prochaines élections de l’Assemblée de l’État dans la circonscription de Patiala. « Je me battrai pour les élections à partir de Patiala uniquement. Patiala est avec nous depuis 400 ans et je ne le quitterai pas pour le bien de (Navjot) Sidhu », a-t-il posté samedi sur sa page Facebook « Punjab Da Captain ».

Patiala a été un bastion pour la famille du capitaine car l’ancien Punjab CM a remporté le siège à quatre reprises et son épouse Preneet Kaur l’a représenté pendant trois ans de 2014 à 2017. Le père de Singh, le Maharaja Sir Yadaviinder Singh était le dernier Maharaja de l’État princier de Patiala. .

Amarinder a démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab en septembre au milieu d’une amère lutte de pouvoir avec Sidhu. Charanjit Singh Channi avait remplacé Amarinder Singh. Après sa sortie sans cérémonie du gouvernement de l’État, Amarinder avait déclaré qu’il opposerait un candidat fort à Sidhu lors des élections de 2022 pour assurer sa défaite.

Amarinder, qui a nommé son parti politique le Punjab Lok Congress, espère un accord de siège avec le BJP pour les prochaines élections. Il avait dit qu’il espérait une alliance préalable au scrutin avec le BJP si le Centre résolvait les problèmes des agriculteurs, qui protestent contre les lois agricoles depuis un an.

Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi a fait l’annonce surprise de l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses, ouvrant la voie à l’alliance du parti avec Singh au Pendjab, où il cherche à faire un revirement, après avoir rompu les liens avec son allié Shiromani Akali Dal.

Des sondages récents ont prédit une lutte au coude à coude entre le Congrès et le parti Aam Aadmi tandis que le BJP pourrait avoir du mal à ouvrir son compte.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.