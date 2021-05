Patients cancéreux très sensibles à l’infection au COVID-19 – la vaccination peut jouer un rôle important

Deux grandes études n’ont trouvé aucun risque accru de décès chez les patients cancéreux après avoir contracté une infection à Sars CoV2. (Image représentative, PTI)

Par le Dr Tejinder Kataria,

Sars CoV-2 est un virus responsable de la pandémie de Covid-19 et a conduit à une urgence de santé publique dans le monde entier. La gravité de l’infection à SarsCoV-2 dépend de l’âge, des comorbidités sous-jacentes telles que l’insuffisance rénale chronique (MRC), la maladie obstructive chronique des voies respiratoires (COAD), l’obésité, l’hypertension, un traitement anticancéreux préexistant ou en cours chez les personnes atteintes.

Les patients cancéreux ont été initialement considérés comme sensibles au Covid -19 en raison de leur statut de réponse immunitaire réduit ou en raison d’un cancer ou d’un traitement dirigé contre le cancer. Cependant, les facteurs liés à un risque plus élevé de maladie grave et / ou de mortalité chez les patients cancéreux sont les antécédents de tabagisme, les maladies coronariennes, le COAD, le diabète et l’obésité.

Deux grandes études n’ont trouvé aucun risque accru de décès chez les patients cancéreux après avoir contracté une infection à Sars CoV2. Le consortium Covid-19 & cancer a recruté plus de 900 cas aux États-Unis, au Canada et en Espagne et n’a pas trouvé de corrélation entre la gravité de Covid-19 ou les résultats indésirables chez les patients cancéreux. La deuxième étude menée auprès de 400 patients cancéreux de New York n’a pas trouvé de risque plus élevé de complications avec Covid-19 chez les patients cancéreux subissant une chirurgie ou une chimiothérapie.22900 patients avec des antécédents récents de traitement anticancéreux ont été suivis par le groupe des anciens combattants et il n’y avait aucun enregistrement d’une incidence plus élevée de résultats moins bons dans les cancers hématologiques (cancers du sang).

Les soins contre le cancer ont beaucoup souffert cette dernière année en raison des restrictions imposées aux déplacements, empêchant les patients de rechercher des traitements programmés. De plus, il y a eu des retards dans les suivis réguliers, le report des chirurgies programmées suite à des chimiothérapies néo-adjuvantes, l’indisponibilité des établissements de soins palliatifs et l’absence de programmes de dépistage du cancer. Il existe également une crainte générale parmi les patients de se présenter à l’hôpital en raison du risque d’être infecté par Covid-19, ce qui a également contribué à de nouveaux retards de traitement. Cela a abouti à un plus grand nombre de patients atteints de cancer progressant à des stades avancés. L’autre problème pressant chez les patients cancéreux est leur faible immunité en raison d’une tumeur maligne active et de la chimiothérapie en cours qui les rend plus sensibles à l’infection Covid-19.

Mais en tant que médecins, nous avons traité des patients cancéreux tout au long de la pandémie et nous n’avons pas observé de complications majeures chez les patients développant Covid-19, tout en recevant un traitement. La principale différence que nous avons trouvée était un stade plus élevé au moment du diagnostic en raison de la peur de se rendre à l’hôpital même chez les patients présentant des symptômes ainsi que chez les patients évitant les tests de dépistage des cancers asymptomatiques.

Vaccination chez les patients cancéreux:

Les patients cancéreux, de tous âges, doivent être vaccinés en priorité par rapport à la population générale. La raison en est que si et quand ils contractent une infection à Sars Cov2, il y a un écart de 2 à 4 semaines dans leur traitement définitif. Le retard à recevoir la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie peut conduire à un contrôle indésirable du cancer. Les deux vaccins disponibles dans le pays sont sans danger pour les patients atteints de cancer. Avant la vaccination, il est recommandé que le patient discute du calendrier de son traitement en ce qui concerne le moment du vaccin et les effets secondaires / précautions attendus.

(L’auteur est président, Radiation Oncology, Cancer Institute, Medanta – The medicity. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

