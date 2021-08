Patinage | Jeux Olympiques : Les débuts du skate park aux Jeux Olympiques : une médaille à 12 ans et un podium qui en totalise 44

Les débuts du skateboard en mode parc n’ont laissé personne indifférent. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a connu un début spectaculaire dans le Parc des sports urbains Ariake, situé tout près du Village olympique. C’est une compétition qui a prouvé, une fois de plus, que c’est un sport dans lequel les jeunes peuvent prendre le pouvoir sans aucun problème.

À tel point que l’ajout des trois athlètes qui sont montés sur le podium revient à un âge total de 44 ans. L’or et l’argent étaient locaux, avec Yosozumi (19 ans) à la première place et Hiraki (12 ans) vous escortant. Le bronze correspondait à Marron ciel (13 ans), appartenant à Grande Bretagne et toute une star de la Jeux olympiques bien avant le début des tests dans le parc de Ariaké.

brun était la référence à suivre. Dans les poules précédentes, il était un favori en raison de son statut de célébrité et d’un niveau perçu par tous. Leur compétition s’est compliquée en finale avec deux chutes en tentant des « kickflips » et a terminé avec le bronze. Avec 13 ans. Le plus jeune athlète de l’histoire de Grande-Bretagne cavec une médaille olympique.

Sky Brown en compétition. / EPA

Avec brun Contraint de revenir au tour final, la lutte pour l’or a fini par être l’apanage des Japonais. Sakura Yosozumi Il a dépassé la barre des 60 points grâce à un spectaculaire 540 et a ainsi réalisé le meilleur score du jour. Très proche était un autre plus jeune de la compétition: Kokona hiraki, 12 ans. Elle a terminé à 58 points, étant la plus jeune médaillée de l’histoire depuis le Jeux Olympiques de Berlin 1936.

Benedetti pas de chance

Ce fut également une journée historique pour la délégation espagnole.Julia Benedetti À l’âge de 16 ans, elle est devenue la première patineuse espagnole dans le parc de l’histoire (logiquement). Le Galicien n’a pas eu de chance lors des tours de qualification et a subi une baisse dans chacun des trois tours.

Finalement, Julia Benedetti a terminé à la 16e place et éliminé dans une compétition dominée par des athlètes mineurs. Un podium qui totalise 44 ans, et quelques médaillés de 12 et 13 ans dont on se souviendra toujours. La jeunesse prend le pouvoir lors des débuts du skateboard olympique.