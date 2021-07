Patinage | Jeux olympiques : les enfants de Tony Hawk : “nous étions des marginaux et maintenant nous sommes des olympiens”

Oui l’objectif du CIO était de rajeunir L’esprit olympique, à Tokyo, l’a fait en une seule matinée. Vous n’avez qu’à vous arrêter au parc Ariake et voir le paysage humain qui s’y rencontre, personnalisé à partir de tout sauf d’un athlète olympique. Ou du moins tel que nous le comprenons jusqu’à présent. Là, entre des rampes impossibles et des grilles pleines de pièges, les enfants de Tony Hawk, qui a inauguré la piste olympique avec un tour de reconnaissance et quelques tricks de son chapeau haut de forme.

“Ils nous voient comme une famille de marginaux, mais maintenant le monde nous connaît comme des athlètes olympiques”, a reconnu la légende d’un sport auquel Il y a 30 ans, c’était plus lié aux gangs, à la drogue et au vandalisme urbain sous forme de graffitis. Aujourd’hui cette discipline est entrée dans le programme olympique et bien que beaucoup continuent à la considérer avec réticence, c’est un pari clair du CIO pour l’avenir d’accrocher les plus jeunes. Bien qu’à Tokyo en raison des restrictions, cela devait être à la télévision.

Et ils ont réussi. Pour le moment, en ce qui concerne l’image, Huston, Eaton ou Hoefler (certains des compétiteurs qui ne sonneront pas du tout à la majorité) sont plus proches des jeunes que par exemple un cavalier ou un marin. Avec pantalon trois tailles plus large et sous le cul, baskets jusqu’au dernier qui ravira n’importe quel ‘sneakerhead’ et rivaliser avec des écouteurs sans fil pour accompagner sa musique Comme lorsqu’ils descendaient dans la rue, les « patineurs » ont fait de Tokyo un convention ados lycée qui est resté à travers le mobile, la première chose qu’ils attrapent dès qu’ils terminent les tours.

Une rencontre de jeunes qui a changé le paysage urbain des Jeux (pas comme la veille avec le 3×3, joué sur un terrain trop artificiel) grâce à des pirouettes improbables et des chutes spectaculaires, que le spectateur aime aussi. les téléviseurs qui ont découvert une veine dans cette nouvelle modalité. Un sport visuellement spectaculaire qui a réussi le deuxième grand défi du CIO : conquérir les réseaux sociaux. Il suffisait d’aller sur Twitter pendant le développement de la compétition pour voir la quantité de petits clips avec les meilleures manœuvres qui y circulaient.

A Tokyo, c’était la meilleure façon de profiter d’un sport qui, comme le reste, pouvait à peine avoir un public, bien que certains fans soient passés par la Skate Arena. Ces stands aujourd’hui vides il y a des mois ils attendaient un public qui vit ces compétitions d’une manière très passionnée. En fait, ils n’ont aucun problème à montrer leur désapprobation aux juges lorsqu’ils considèrent qu’un score n’est pas juste. Quelque chose qu’ils n’ont pas pu faire à ces Jeux et donc ce sport mérite une nouvelle opportunité en Paris 2024, pour que les gens vibrent en direct et en direct avec ces nouveaux membres du sport olympique. Une famille qui a ouvert la porte à une nouvelle génération d’enfants venus de force pour rester, malgré les critiques des plus anciens et des plus résistants à l’évolution.