Patinage | Jeux Olympiques : Nier l’évolution, le sport à la mode

Le déni est l’un des mots à la mode des 18 derniers mois. La foutue pandémie, ses conséquences et ses vaccins ont mis en lumière l’opinion de milliers de personnes, et pas seulement Miguel Bos, qui ils refusent tout en règle générale: admettre la maladie, ses remèdes, les bienfaits de la médecine et tout ce qui se passe devant eux qui échappe à leur schéma mental. Même l’évolution en manquerait davantage.

Ce courant a également atteint le monde du sport, où Il nous semble toujours que n’importe quel temps passé était meilleur (« C’était le foot », « Il n’y a plus de joueurs comme… ») et on ne se rend pas compte que les ballons ne sont plus bourrés de crinière et de racines comme en Chine au IVe siècle av. Dieu merci, pensez à n’importe quel centre qui se consacre à nettoyer de front les balles suspendues dans la zone.

Cependant, dans la mentalité de nombreux fans (les voix qui se font le plus entendre et pas tant celles des protagonistes de l’histoire, les athlètes) tous ces changements semblent un peu moins que l’incarnation de Belzébuth. Une chasse aux sorcières comme celles subies par ces guérisseurs qui ont tous fait était de rester en avance sur leur temps avec des remèdes efficaces… et modernes. Oh, le mot maudit !

Ces mêmes chasseurs existent encore aujourd’hui. Et beaucoup vivent dans le monde du sport. Ce sont les voix qui crient contre les cinq changements, le VAR, l’hégémonie du triple, les maillots de bain aérodynamiques, la technologie dans les chaussures et maintenant aussi contre l’apparition de surf, 3×3, skate, break dance ou e-sport dans le programme olympique.

De nouvelles modalités qui tentent de se frayer un chemin comme le faisaient à leur époque d’autres sports qui sont aujourd’hui considérés comme traditionnels et qui ont la bénédiction de ces négateurs qui ils voient dans les nouveautés des aberrations qui n’ont rien à voir avec l’esprit de Coubertain. Ils le font sans se rendre compte que ces changements sont la solution à raviver la flamme de l’intérêt des nouveaux êtres humains qui vivent aujourd’hui le monde à travers leurs écrans. Et ils ne sont ni meilleurs ni pires. Ils sont ça, des nouvelles.

“Esperpento”, “Qu’est-ce que c’est que ça?”, “Ce ne sont plus des jeux”. Ces types de phrases se sont multipliés dans les réseaux sociaux (autre invention de la modernité) pour voir des acrobates en jeans faire des pirouettes sur une planche, arguant que ce n’est même pas du sport. Pouvez-vous imaginer qu’ils auraient dit la même chose lorsqu’un certain Naismith a vidé deux paniers de pêches pour donner naissance au basket par exemple ?

L’évolution est une condition innée de l’être humain et la nier, c’est le nier de notre propre existence. Vous n’avez qu’à essayer de comprendre les changements et de s’y adapter sans les craindre ni les mépriser. Et bien que la peur de la nouveauté nous paralyse, nous ne pouvons contenir l’avance et le adaptation à ce que demandent toutes les couches de la société. Et pas seulement ce que demandent ces buralistes qui tiennent à la maxime que le classique ne se démode jamais. Parce que ça arrive, ça arrive.