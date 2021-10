Patinete eléctrico y plegable Segway más barato que nunca

Si levantamos la cabeza mientras vamos en el coche, el autobús o andando por la calle, rápidamente nos daremos cuenta que cada vez son más los que hacen uso de un patinete eléctrico para ir a trabajar, estudiar o simplemente para hacer todo en tipo de el menor tiempo posible. Si estás pensando comprar uno, ahora tienes la oportunidad de conseguir este curioso patinete eléctrico en oferta que puedes plegar y llevar a cualquier sitio con total comodidad.

Quizás muchos no se decide a comprar un patinete por el simple hecho de qué hacer luego en el trabajo o en casa con él, incluso aquellos que puede que no tengan mucho espacio en casa para guardarlo. Pues bien, con este Ninebot Kickscooter Air T15E de Segway no vas a tener ese problema, ya que dispone de un sistema de plegado que hace que ocupe muy poco y lo podamos guardar en cualquier rincón.

Increíble sistema de plegado y gran diseño

Por un lado hay que destacar su sistema de plegado, que hace que el patinete se doble por la mitad con un solo clic. Ahora bien, el manillar es autoreplegable, por lo que una vez plegado este patinete solo ocupa 22 cm de altura y le convierte en uno de los patinetes eléctricos más compactos y fácil de guardar. Si a eso le añadimos que cuenta con un cuadro muy ligero, solo pesa 10,5 kilogramos, hace que lo podamos transportar de un lado a otro con gran comodidad. Otro de los aspectos a destacar de este patinete eléctrico de Segway es sin duda su diseño, donde destaca su gran plataforma de apoyo para viajar cómodamente y un mástil principal o vastago de mayor anchura de lo normal que integra illuminación y acaba en dos brazos para unirse a un manillar de aspecto muy moderno. Manillar en el que está integrado una pantalla de gran tamaño donde podemos visualizar el estado del patinete en todo momento, modo de conducción, nivel de la batería y alertas de mantenimiento. En su parte frontal está integrado un faro de gran alcance y luces ambientales situadas en el vástago y que podemos personalizar a nuestro gusto. Este patinete eléctrico Ninebot Kickscooter Air T15E ofrece hasta cuatro modos distintos de conducción para adaptarse a todo tipo de calzadas y momentsos. Se incluyen el modo transeúnte, modo ahorro de energía, modo estándar y modo deportivo, cada uno con un límite máximo de velocidad adaptado a cada uno de ellos, 6, 10, 15 y 20 km/h respectivement. También est équipé avec guardabarros delantero y trasero, varios elementos reflectores y un innovador sistema de frenado regenerador capaz de convertir la energía capturada durante el frenado en energía para recargar la propia batería. De esta forma, podremos aumentar ligeramente la autonomía de este patinete eléctrico que es de unos 15km.

Patinete eléctrico Segway Ninebot en oferta

El precio oficial para este patiente de Segway es de 699 euros, pero gracias a la oferta que encontramos ahora mismo in PcComponentes, es posible comprarlo con un 15% de descuento. De esta manera, podremos ahorrar plus de 110 euros en su comp.

La oferta incluye los gastos de envío gratis dentro de la península y es un producto en stock que podemos recibir en tan solo un día hábil si hacemos el pedido con tiempo suficiente para que pueda ser enviado en el mismo día.