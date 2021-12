Pato O’Ward a « au maximum deux ans de plus » pour entrer en F1

Le coureur mexicain Pato O’Ward pense qu’il n’a pas plus de deux ans pour s’assurer une place sur la grille de Formule 1.

O’Ward s’est imposé comme l’une des étoiles les plus brillantes de l’IndyCar avec l’équipe Arrow McLaren SP, remportant deux victoires sur son chemin vers la P2 au classement final des pilotes pour 2021.

Et dans le cadre d’un accord avec le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, O’Ward a appris qu’il pourrait essayer des machines de Formule 1 pour la première fois en récompense s’il remportait une première victoire en IndyCar.

O’Ward a tenu parole, tout comme Brown, McLaren alignant le pilote de 22 ans lors du test des jeunes pilotes d’après-saison sur le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi.

O’Ward a terminé quatrième du mardi YDT et a les yeux rivés sur l’arrivée sur la grille de Formule 1.

Mais, s’il veut réaliser ce rêve, alors il pense qu’il doit le faire dans les deux prochaines années.

« Pour être assez honnête, on peut soutenir qu’il me reste au maximum deux ans pour pouvoir entrer sur la scène de la F1 », a-t-il déclaré à Autosport.

« Il n’y a plus beaucoup de temps.

« Je ferai tout ce que je peux pour y arriver, car c’est le top du top, et mon rêve et ma vie, en ce moment, tout a commencé par un rêve, et ce rêve était d’atteindre la Formule 1.

« Ce rêve s’est étendu à différentes séries, courses d’endurance et courses d’IndyCar. Mais tout a commencé avec ce seul rêve. Et je mentirais si je disais que je n’en veux pas, parce que je le veux.

«Je vais faire absolument tout ce que je peux et je vais pousser à mon maximum absolu pour m’assurer de ne rien laisser sur la table.

« Parce que vous devez le prendre. Tu dois essayer, parce que si je ne le fais pas, je le regretterai pour le reste de ma vie.

Abu Dhabi a été une percée importante pour O’Ward, qui a maintenant au moins offert un avant-goût de la façon dont il peut performer dans des machines de Formule 1 représentatives.

S’il doit suivre le chemin de la Formule 1, alors il est pleinement conscient qu’il y a « beaucoup plus de mesures à prendre pour obtenir le siège » avec McLaren.

Néanmoins, le test de Yas Marina « a été une très bonne première étape ».