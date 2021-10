Pato O’Ward : F1. C’est là que ce rêve commence

Pato O’Ward plaisante en disant qu’il serait milliardaire s’il avait misé un centime à chaque fois qu’on lui posait des questions sur ses perspectives en Formule 1 et le pilote mexicain d’IndyCar de 22 ans ne peut s’attendre à aucun relâchement maintenant.

L’étoile montante de la série open-wheel basée aux États-Unis, troisième au classement général avec deux victoires pour l’équipe Arrow McLaren SP et une quatrième place à l’Indianapolis 500, effectuera des tests avec l’équipe de F1 de McLaren à Abu Dhabi en décembre.

La sortie est une récompense pour sa première victoire en IndyCar au Texas Motor Speedway en mai, et O’Ward bourdonnait alors qu’il visitait l’usine de Woking pour un ajustement de siège et du temps dans le simulateur.

« Formule 1. C’est là que commence ce rêve », a déclaré à . le natif de Monterrey. « Celui qui vous dit qu’ils n’ont pas commencé là-bas ment parce que c’est un homme de F1. C’est ce qu’on regarde quand on est enfant.

« C’est là que ma passion pour le sport automobile a commencé, avec cette voiture juste ici – la voiture de 2008 », a ajouté O’Ward, faisant signe en direction de la McLaren qui a mené le Britannique Lewis Hamilton au premier de ses sept titres.

C’est une voiture qu’il espère que le patron de McLaren, Zak Brown, le laissera également conduire un jour, peut-être s’il remporte le titre IndyCar ou Indianapolis 500.

« C’est en fait l’une des idées que j’ai eues pour un prochain pari avec lui », a déclaré O’Ward. « Quand je le verrai, je vais lui dire ‘Mec, faisons un autre pari’. »

Le double champion du monde Fernando Alonso était aussi une idole d’enfance, l’Espagnol maintenant un ami après avoir couru ensemble à Indianapolis en 2020, et l’ancien pilote de F1 et recrue d’IndyCar Romain Grosjean est également un compagnon.

« Je vais lui envoyer un texto dans les deux prochaines semaines et chercher un peu son cerveau pour voir ce qu’il a à dire sur les voitures de F1 », a déclaré O’Ward à propos du Français.

Gagner un titre renforcerait les espoirs d’O’Ward de passer d’une équipe McLaren à l’autre, mais en attendant, il dit à ceux qui souhaitent se renseigner sur son avenir de simplement profiter de ce qu’il fait.

« Appréciez-moi de courir en IndyCar, de concourir pour gagner et s’il se produit dans quelques années d’être en Formule 1, vous pourrez m’encourager en Formule 1. Mais, par exemple, profitez de l’endroit où je suis. Je suis tellement heureux là où je suis en ce moment et je sens que je suis dans un endroit formidable.

« Si la F1 se concrétise pour mon avenir, ce serait avec cette équipe et pour le même objectif que nous avons en IndyCar, gagner des courses et remporter des championnats », a-t-il déclaré.

Le Mexique n’a qu’un seul pilote de F1, le vainqueur de la course Sergio Perez chez Red Bull, tandis que les États-Unis n’en ont aucun dans une série détenue par la société américaine Liberty Media et avec des plans de croissance pour l’Amérique du Nord.

Cela pourrait changer si Alfa Romeo, dirigée par Sauber, était reprise par Michael Andretti, avec des spéculations selon lesquelles l’Américain Colton Herta, 21 ans, pourrait ensuite passer à l’équipe suisse, moins bien placée. Lire la suite

O’Ward a déclaré qu’il serait difficile de refuser: « S’il (Herta) part, et qu’il vient en F1 … il laisse une voiture qui peut gagner le 500 et qui peut gagner le championnat en IndyCar, mais Les chances de F1 viennent une fois et parfois jamais.

« Vous ne pouvez pas choisir quand vous le prenez. Je ne le croirai pas jusqu’à ce que cela se produise réellement. Mais d’après les sons, cela pourrait très bien arriver. (Reportage d’Alan Baldwin)