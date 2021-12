Pato O’Ward : Je suis à court de mots

Pato O’Ward a finalement réalisé son rêve de carrière de piloter une voiture de Formule 1 lorsque McLaren a placé le pilote IndyCar dans un siège pour le test des jeunes pilotes sur le circuit de Yas Marina mardi.

Le test était la récompense d’O’Ward du patron de McLaren, Zak Brown, pour avoir remporté sa première course IndyCar en carrière cette saison. Brown a prédit avant le Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison de F1 que le test ne ferait que donner envie à O’Ward de vouloir plus et il ne s’était pas trompé après qu’O’Ward ait conduit une voiture qui, selon lui, « déforme les lois de la physique ».

« Je suis à court de mots », a déclaré O’Ward. « L’expérience et l’opportunité sont rares, une fois dans une vie, et wow, wow, ces voitures sont ridicules. Je m’attendais à un moment fou et fou, et c’est 10 fois fou et fou. Je pensais que la voiture Indy était rapide, et mes yeux, mec, c’était juste fou.

« C’est la meilleure expérience que j’aie jamais vécue dans une voiture de course de ma vie. Je ne pense pas que quelque chose se soit approché, en termes de conduite.

Le pilote mexicain voulait désespérément devenir pilote de F1, mais son chemin s’est terminé en 2019 lorsque Red Bull l’a retiré de son programme après six mois. Red Bull avait voulu qu’O’Ward gravisse les échelons de la F1 et il a piloté une voiture de Formule 2 et dans la catégorie Super Formula du Japon.

Andrea Stella : Nous avons été très impressionnés par la vitesse de Pato et son attitude

Il a subi un revers dans sa quête de la super licence nécessaire pour entrer dans le championnat du monde lorsque la FIA a réduit le nombre de points qu’O’Ward avait gagnés pour avoir remporté le championnat Indy Lights 2018 en raison du peu de voitures en compétition cette saison. Red Bull l’a laissé partir et Brown l’a immédiatement attrapé pour conduire pour Arrow McLaren SP en IndyCar.

Il a maintenant passé deux saisons complètes en IndyCar et cette année, il a remporté deux courses et s’est battu pour le championnat jusqu’à la finale. Il a terminé troisième au classement.

Le bonus de performance d’O’Ward était son test tant attendu dans la McLaren et il a effectué 92 voyages autour du circuit de Yas Marina. Il était en piste avec d’autres jeunes pilotes, dont Logan Sargeant, un Américain de 20 ans qui testait pour Williams.

« Nous avons été très impressionnés par la vitesse de Pato, son attitude et la rapidité avec laquelle il a appris », a déclaré Andrea Stella, directeur exécutif de la course pour McLaren.

O’Ward a qualifié la voiture de « fusée » et s’est émerveillé de l’adhérence. Son cou lui faisait mal à la fin de la journée, cependant, à cause des forces G et des charges dans la voiture.

« Mon cou est détruit », a-t-il déclaré après avoir effectué un run de qualification. «Dès que nous avons mis ces softs (pneus) et que nous avons traversé les virages rapides… le problème était pour moi, je sais où j’ai perdu du temps, les virages où vous êtes limité par la force de votre cou.

O’Ward testé aux côtés du pilote régulier McLaren Daniel Ricciardo

« Je savais que ça allait être un problème à la fin de la journée parce que c’est complètement différent. C’est fou par rapport à tout ce qui est disponible pour conduire là-bas.

O’Ward a testé aux côtés du pilote régulier de McLaren, Daniel Ricciardo, sous la surveillance de Lando Norris. Norris, qui est devenu ami avec O’Ward, teste mercredi et était impatient de voir comment le pilote IndyCar s’en sortait.

« Je pense que l’IndyCar et la Formule 1 sont des points de terminaison extrêmement différents et la F1 est un autre niveau par rapport à IndyCar, essentiellement tout en termes de vitesse, d’adhérence, d’appui, de technicité, tout », a déclaré Norris à l’Associated Press.

« Je sais à quel point il est bon pilote, mais je sais aussi que c’est un petit pilote agressif, ce n’est pas nécessairement ce que vous voulez quand vous arrivez en Formule 1.

« Il devra peut-être ajuster un peu sa conduite, et si cela va être bon pour lui ou mauvais pour lui, je ne suis pas vraiment sûr », a déclaré Norris. « Une chose que je sais, c’est qu’il aime être sur le fil la plupart du temps dans la vie, surtout avec la conduite, et ce n’est pas toujours la meilleure chose. »

Zak Brown : Pato est avec nous sur le long terme

O’Ward n’a pas de super licence, et Ricciardo et Norris ont tous deux des contrats avec McLaren. Brown a déclaré que O’Ward serait en IndyCar pour le moment.

« Il est très rapide, il est exceptionnellement talentueux. La Formule 1 est un monde différent avec le niveau de technologie, donc ce qui m’intéresse le plus, c’est moins de savoir s’il peut conduire une Formule 1 rapidement, je n’ai aucun doute là-dessus », a déclaré Brown à AP.

« Mais comment assimile-t-il les informations et toutes les simulations que vous devez faire pendant les courses et les qualifications parce qu’une voiture de Formule 1, le pilote a beaucoup plus à faire que simplement conduire.

« Il est définitivement en IndyCar l’année prochaine et est avec nous sur le long terme, donc nous allons y aller étape par étape. Mais je ne peux pas imaginer que cela ne lui ouvrira pas l’appétit de dire que j’aimerais recommencer.

Oui, O’Ward veut le refaire – « J’ai dit à Zak, tu vas me gâter et je vais t’ennuyer après le test et je n’ai pas prouvé que j’avais tort » – et il l’a désespérément fait Je ne veux pas que mardi se termine.

Mais il ne quittera pas McLaren ni ne changera sa trajectoire actuelle dans le but d’obtenir la F1.

« Je suis très heureux où je suis actuellement en IndyCar, je vais être pilote IndyCar l’année prochaine avec Arrow McLaren », a déclaré O’Ward. « Si je fais un pas ici, ça va être directement d’IndyCar, je n’ai pas l’intention d’aller dans une junior (catégorie). Ce serait un mouvement directement de l’IndyCar et je ne pense pas que j’aurais un problème avec ça, j’ai fini par (se sentir) très à l’aise (dans la voiture). (Rapport de Jenna Fryer)

