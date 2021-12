Pato O’Ward n’est pas intéressé par la voie junior en F1

Pato O’Ward n’est pas intéressé à accéder à la F1 via une catégorie junior, affirmant qu’il n’a pas « beaucoup de bonnes choses à dire » sur la Formule 2.

Le pilote IndyCar a piloté une Formule 1 pour la première fois lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi, prenant le volant de la McLaren en récompense de Zak Brown pour avoir remporté une course dans la série américaine en 2021.

Alors qu’il a tellement impressionné l’équipe IndyCar de l’équipe britannique et qu’il n’a que 22 ans, beaucoup s’attendent à ce qu’il rejoigne définitivement la grille de F1 à un moment donné dans le futur.

Il a déjà dit qu’il aimerait le faire, mais n’est pas disposé à entrer d’abord dans les catégories juniors en Europe.

« Je suis très heureux où je suis en IndyCar », a déclaré le Mexicain selon Motorsport Week.

« Je vais être pilote IndyCar avec McLaren l’année prochaine, mais si je pouvais faire le déplacement ici, ce sera directement d’IndyCar.

« Je n’ai pas l’intention d’aller dans un autre junior, F2 ou F3, j’ai piloté la F2, je n’ai pas beaucoup de bonnes choses à dire à ce sujet pour être parfaitement honnête avec vous. Mais la F1 est tout simplement ridicule.

« Oui, directement de l’IndyCar pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que j’aurais de problèmes, je me suis retrouvé très à l’aise en ressentant tout.

« Je pense que l’équipe peut en parler, ils voient beaucoup plus l’analyse et tout, du point de vue du pilote, il y avait plus de rythme que je pouvais extraire plus tard chaque fois que je connaissais un peu plus la voiture, mais en termes d’accès à une très bonne ligne de base, je suis très content d’aujourd’hui.

Action SNAPS #AbuDhabi #F1 @McLarenF1 pic.twitter.com/yGnWu5uAKe – Pato O’Ward (@PatricioOWard) 15 décembre 2021

Parlant de sa première expérience en F1, il a dit qu’il l’avait énormément apprécié et qu’il était satisfait de ses performances.

« Je ne voulais pas [it] pour finir, pour être honnête avec vous », a-t-il ajouté.

« C’est juste incroyable. C’est tout simplement incroyable, ce que nous, les pilotes de course, voulons ressentir, c’est aller aussi vite que possible, freiner aussi tard que possible, vous voulez tout ressentir, et cette voiture vous offre cela et plus encore.

« Évidemment, je ne connaissais pas la voiture, donc pour moi, c’est comme ‘Oh mon dieu !’… Ces choses plient les lois de la physique, c’est tout simplement absurde, absurde ce qu’elles sont capables de faire.

« En ce moment, c’est ça. C’est tout ce qui est prévu pour le moment mais j’ai dit à Zak, mec, tu vas me gâter, je vais t’embêter après ce test.