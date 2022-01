Pato O’Ward s’émerveille devant «le plus grand des plus grands» travaillant en Formule 1

Pato O’Ward a déclaré que la Formule 1 est « pleine de personnes importantes » et que l’attrait de la série n’est reproduit nulle part ailleurs dans le sport automobile.

Le jeune Mexicain a testé une McLaren pour sa première expérience de pilotage d’une voiture de Formule 1 lors des tests de jeunes pilotes d’après-saison à Abu Dhabi en décembre, et il a précédemment expliqué à quel point il avait apprécié l’expérience.

Mais son séjour dans le garage lui a permis de voir l’autre côté du sport, avec les meilleurs mécaniciens, ingénieurs et plus du monde travaillant au sein de la Formule 1.

Il a dit que c’était son objectif d’atteindre la catégorie reine et qu’il pensait qu’il avait quelques années pour y parvenir, et son expérience lui a ouvert les yeux sur la façon dont

« C’est plein de gens importants, je peux vous le dire », a déclaré O’Ward après avoir participé aux tests d’après-saison, cité par Motorsport-Total.

Je vais manquer aujourd’hui😭 incroyable machine. Merci @McLarenF1 Voy a extrañar el día de hoy. Une expérience incontournable. Gracias EQUIPO ! #McLaren #F1 pic.twitter.com/8PcAMR3HNon – Pato O’Ward (@PatricioOWard) 14 décembre 2021

« Tout le monde là-bas a un CV incroyable. Ce que vous pouvez voir en Formule 1, c’est combien d’argent les gens sont prêts à dépenser juste pour pouvoir dire qu’ils y sont allés.

« Les plus grands des grands veulent venir en Formule 1 et aucune autre série ne peut le dire. La Formule 1 est la série dans laquelle vous voulez participer – en tant que pilote, journaliste, ingénieur, propriétaire d’équipe et entrepreneur.

« Je ne comprends pas les gens qui montent dans une voiture de Formule 1 et qui ne sont pas excités après – alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Je l’ai apprécié et c’était incroyablement génial – j’ai conduit la voiture de course la plus rapide du monde.

Le pilote IndyCar s’est enthousiasmé pour la « meilleure expérience » qu’il a eue au volant d’une voiture, et qu’il a été « complètement époustouflé » par la vitesse et l’adhérence dont il disposait.

Il a admis par la suite qu’il avait ressenti les séquelles d’une journée de course dans son cou, étant donné les forces G accrues imposées à lui en conduisant une voiture de Formule 1 pour la première fois.

Maintenant qu’il a goûté au pilotage d’une McLaren, il a naturellement dit qu’il voulait l’essayer à nouveau quand il le pourrait.

« Je veux plus », a déclaré O’Ward. « Je veux le dominer. Je veux repousser les limites et ressentir ce que c’est que de repousser les limites.

« C’est quelque chose de complètement différent parce qu’une voiture IndyCar a beaucoup plus de limites. »