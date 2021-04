Patreon est maintenant évalué à 4 milliards de dollars après une augmentation de 155 millions de dollars

Sept mois seulement après avoir levé 90 millions de dollars (pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars), la plate-forme de contenu d’abonnement Patreon a annoncé l’achèvement d’un cycle de financement de série F de 155 millions de dollars pour une évaluation de plus de 4 milliards de dollars.

Patreon a dévoilé la série F de plusieurs millions de dollars dans une version officielle ce matin, et la tranche de 155 millions de dollars (ainsi que l’évaluation de plusieurs milliards de dollars) arrive alors que la plate-forme continue de profiter de la croissance des utilisateurs et des créateurs, selon le message d’annonce. La société d’investissement basée à New York, Tiger Global Management, un nouveau bailleur de fonds de Patreon, a mené le tour, qui a également attiré le soutien d’investisseurs existants tels que Wellington Management et Lone Pine Capital, pour n’en nommer que quelques-uns.

En termes de références utilisateur spécifiques, la société basée à San Francisco – qui avait précédemment déclaré qu’elle avait gagné au nord de 30000 créateurs en mars 2020 – abrite actuellement plus de 200000 créateurs, selon la version. Environ sept millions de fans ont payé un total cumulatif de 2 milliards de dollars à ces créateurs depuis que Patreon a fait ses débuts en 2013, une fois de plus selon le message d’annonce.

L’entité dirigée par Jack Conte a l’intention de placer l’afflux massif de capitaux vers les objectifs qu’elle a définis lors de la révélation de l’achèvement de sa série E, notamment l’expansion dans les pays européens, l’amélioration de l’expérience utilisateur et la facilitation de la découverte des créateurs sur plate-forme.

S’appuyant sur ce point, Conte a souligné dans un communiqué que ces mesures feront partie d’une expansion plus large et d’une vision à long terme pour son entreprise de moins de 10 ans, qui a licencié 13% de ses effectifs en avril dernier malgré la poussée susmentionnée. chez les créateurs.

«Lorsque Sam et moi avons lancé Patreon il y a huit ans, nous résolvions un problème clair: réduire l’écart entre l’impact des créateurs dans le monde et leurs chèques de paie à la fin du mois», a déclaré le co-fondateur de Pomplamoose.

«Ce monde devient rapidement une réalité, et la classe créative émergente est déjà en train de réaliser ses rêves. Nous commençons avec le contenu et les capacités de la communauté, mais au cours de la prochaine décennie, nous nous efforçons de construire l’infrastructure des créateurs qui prend en charge une deuxième renaissance », a conclu l’ancien élève de Stanford, âgé de 36 ans.

Plus que quelques autres plates-formes numériques ont également sécurisé des investissements de plusieurs millions de dollars ces derniers mois, en partie en raison du pivot généralisé vers le travail à distance inauguré par la pandémie COVID-19. Par exemple, la plate-forme d’intégration musicale axée sur les applications, Songclip, a levé 11 millions de dollars lors d’une ronde de financement le mois dernier, tandis que la plate-forme sociale audio Clubhouse a lancé 2021 en clôturant une série B.

Il convient de noter en conclusion que Spotify à la fin du mois de mars 2021 a acquis Locker Room, une autre application sociale axée sur l’audio – et un concurrent de premier plan de Clubhouse. Aucune des parties n’a divulgué publiquement les conditions financières de l’accord, mais il convient de mentionner que Locker Room a fait ses débuts en octobre 2020, moins de six mois avant l’achat.