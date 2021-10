Actualités Bitcoin

Patreon explore la crypto et les NFT pour responsabiliser ses «créateurs pour l’indépendance»

AnTy30 octobre 2021

« J’aime l’idée de transférer le pouvoir des institutions vers les personnes créatives individuelles », a déclaré le PDG et co-fondateur Jack Conte.

Patreon, une plate-forme d’adhésion pour les créateurs, examine de près les « composants technologiques fondamentaux » des objets de collection numériques pour que ses utilisateurs gagnent plus de revenus, mais n’est pas épuisé sur la viabilité à long terme des crypto-monnaies et des jetons non fongibles (NFT) encore.

S’exprimant lors du sommet sur l’économie des créateurs 2021 de The Information cette semaine, interrogé sur les plans de l’entreprise en matière de cryptographie, le chef de produit Julian Gutman a déclaré: « Il y a clairement une énorme innovation qui se passe dans l’espace crypto et NFT. »

« Évidemment, il y a le marché de l’art et le marché des biens précieux que l’on voit, avec des prix fous, évoluer. On ne sait pas si cela est durable dans l’ensemble de l’économie des créateurs, mais les NFT comportent des composants technologiques fondamentaux comme moyen de vendre de la valeur à votre public et de continuer en quelque sorte à en tirer profit des ventes secondaires, car ce que vous faites devient de plus en plus important. au monde. »

Le mois dernier, Patreon a envisagé les pièces de créateurs, mais à l’époque, la plate-forme avait des préoccupations plus urgentes à prendre en compte – les nouvelles normes de Mastercard pour le contenu pour adultes. Dans le cadre de son programme trimestriel d’engagement politique des créateurs (CPEP), où les créateurs s’engagent avec l’équipe de politique de Patreon, Patreon a déclaré qu’il déploierait des outils pour aider ses créateurs adultes à respecter les nouvelles normes Mastercard après que OnlyFans a déclaré qu’il interdirait le contenu explicite.

Lors du Creator Economy Summit cette semaine, Patreon a déclaré qu’il n’envisageait de créer aucun type d’offre initiale de pièces (ICO) car cela n’est « spécifiquement pas autorisé selon les directives actuelles de Patreon ».

Mais le responsable de la politique de Patreon, Laurent Crenshaw, a noté sur le Connect Livestream de la société que plusieurs de leurs créateurs sont intéressés par l’opportunité d’offrir des adhésions et des avantages exclusifs à leurs consommateurs via une pièce ou un jeton, « un élément numérique qu’ils peuvent conserver qui montre que ils font partie de votre fan club.

Bien que les directives de la plate-forme interdisent les pièces à des fins d’avantage financier direct, si les cratères sont intéressés par de telles pièces de créateurs, Patreon a déclaré qu’il envisagerait de modifier ses politiques.

« Nous avons donc pensé qu’à tout le moins, nous pourrions explorer l’opportunité de rendre ce type d’offre autorisé en vertu de nos directives. »

En tant que tel, Patreon est « certainement intéressé à évaluer et à comprendre comment les NFT ou certaines des technologies sous-jacentes nous aident à créer ces revenus durables à long terme pour les créateurs » en tant que tels, ils évaluent maintenant l’espace crypto.

Le PDG et co-fondateur Jack Conte a également commenté la crypto et les NFT en disant: « J’aime vraiment l’idée que les créateurs » possèdent leurs médias, leur contenu et leurs données d’audience et ont un effet de levier et un contrôle sur leur création.

« J’aime l’idée qu’une grande partie de cette infrastructure sous-jacente permet aux créateurs d’être indépendants. J’aime l’idée de déplacer le pouvoir des institutions vers les personnes créatives individuelles. « Je pense que c’est ce à quoi aboutit une grande partie de cette technologie, et ce que je pense est vraiment profondément excitant à ce sujet. »

