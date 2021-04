Patri Guijarro abandonne sa concentration en raison d’une possible blessure musculaire

13/04/2021

Act. À 12h56 CEST

La Fédération a communiqué que Patri Guijarro était hors de l’appel pour l’équipe espagnole. La RFEF a confirmé que le footballeur souffre d’une gêne musculaire dans l’oblique et que, le dernier match amical sera perdu qui aura lieu à Marbella contre le Mexique (à 19 heures).

Le footballeur était un partant lors du dernier match contre les Pays-Bas. Et en fait, c’était l’auteur du seul but qui a donné la victoire à La Roja. Dans les prochains jours, les détails de ces désagréments seront connus. C’est une défaite sensible pour le Barça et pour l’équipe nationale. La seule chose sûre est qu’il manquera la rencontre de ce mardi avec l’équipe nationale et aussi celui qui Barça est prévu samedi (à 12 heures) contre le Deportivo.

Il faudra connaître le le temps de récupération après que l’inconfort musculaire est confirmé. La semaine prochaine est l’une des plus importantes de la saison pour le Barça. Mardi, ils joueront un match contre Granadilla correspondant à la Primera Iberdrola et samedi, ils affronteront le Paris Saint Germain ou l’Olympique Lyon en demi-finale de l’UWCL, bien que dans le cas de Patri Guijarro, sa présence au match aller a été exclue en raison d’une suspension.