Patrice Evra admet avoir donné un coup de pied au kung-fu à Gary Neville pendant l’entraînement – Man United News And Transfer News

Patrice Evra a parlé d’un incident au cours duquel il a donné un coup de pied de kung-fu à son coéquipier Gary Neville pendant l’entraînement.

Andy Mitten de l’Athletic a écrit en fantôme le nouveau livre d’Evra, » J’aime ce jeu « , et s’est souvenu du moment où Evra lui a raconté l’histoire.

L’incident s’est produit alors qu’Evra venait de rejoindre United et que Neville l’a taclé à l’entraînement.

« Il a touché le ballon mais il a aussi touché mes jambes », a déclaré Evra à Mitten. « J’ai ressenti de la douleur, j’étais par terre. Je l’ai regardé, m’attendant à ce qu’il s’excuse. Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : ‘F—, j’ai pris le ballon.’

«Je me suis levé et j’ai continué dans la douleur. Le ballon est ensuite allé à Gary, qui a sauté pour le coffrer. J’ai vu ma chance. J’ai fait un coup de pied de kung-fu pour récupérer le ballon et j’ai touché Gary. J’ai failli lui casser l’épaule. Les autres joueurs étaient en colère et se pressaient autour de moi.

« Wayne [Rooney] dit : ‘Tu es fou, Patrice ? Vous auriez pu lui casser le cou.

« J’ai répondu : « Oui, mais la prochaine fois, Gary s’excusera ».

« Alex Ferguson et [Carlos] Queiroz a arrêté l’entraînement et a dit à tout le monde de rentrer. Ils étaient comme les professeurs qui réprimandaient les vilains enfants. J’avais encore mal et je mettais de la glace sur ma jambe quand Gary s’est approché de moi et m’a crié : ‘Tu es foutrement fou, Patrice.' »

Evra a cité l’histoire comme un moyen d’avoir gagné le respect dans le vestiaire.

Ce n’est pas le seul exemple du Français utilisant sa technique d’arts martiaux de manière inappropriée.

En 2017, alors qu’il jouait pour Marseille lors d’un match de Ligue Europa, le joueur de 36 ans a donné un coup de pied à l’un de ses propres fans pour l’avoir agressé racialement dans les tribunes.

Il a été condamné à une amende de 10 000 € et interdit de compétition de l’UEFA pendant sept mois.

Cela a conduit Marseille à résilier son contrat, mettant ainsi fin à son illustre carrière en dehors d’une poignée de matchs pour West Ham United en 2018.