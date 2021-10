Patrice Evra: David Moyes a commis une erreur cruciale à Manchester United – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Patrice Evra, a parlé du temps de David Moyes au club, admettant qu’il avait été choqué par un moment particulier.

Le manager expérimenté est maintenant à West Ham et fait du bon travail, mais son séjour à Old Trafford s’est malheureusement soldé par un échec.

Selon The Times, Evra a déclaré : « Je ne suis pas surpris que Moyes se porte bien à West Ham. Je sais à quel point les joueurs l’aiment.

« Mais quand il est venu à Old Trafford et a dit: » Les gars, je sais que vous gagnez tout et vous devrez m’apprendre « . J’étais comme, oh mon Dieu, tu ne devrais jamais faire ça, ils vont te manger vivant.

Ce sont peut-être des moments comme celui-là qui ont finalement mis le clou dans le cercueil pour Moyes malgré ses bonnes qualités.

Il n’est pas difficile de voir ce que Sir Alex Ferguson a vu chez l’ancien homme d’Everton, mais malheureusement, ses faiblesses ont été exposées plus souvent que ses forces, ce qui a conduit à son échec.

Par exemple, Moyes a peut-être dit aux joueurs de lui apprendre à gagner, mais il s’est ensuite débarrassé du personnel qui avait tout vécu avec le manager susmentionné.

Leur expérience aurait pu éviter que l’actuel patron de West Ham ne soit jamais limogé et il n’aurait pas eu à se tourner vers les joueurs pour obtenir des conseils.

Le manque de références de Moyes l’a blessé dans une équipe pleine de gagnants et plutôt que de faire tourner la situation en sa faveur, il l’a laissé le ronger.

On pourrait affirmer qu’il n’a pas été suffisamment soutenu sur le marché par rapport à certains des managers qui l’ont suivi, mais il ne s’est pas rendu service en achetant Marouane Fellaini pour plus que sa clause libératoire le jour limite.

Néanmoins, les succès actuels de Moyes avec West Ham suggèrent qu’il peut être un manager plus dangereux s’il obtient de meilleurs joueurs.

La question est de savoir s’il peut passer de ce type de manager à celui de gagnant, car c’est finalement la différence.