Patrice Evra révèle une querelle de trois mois avec Nemanja Vidic qui a menacé de déchirer le vestiaire de Manchester United et a fait intervenir Sir Alex Ferguson

Patrice Evra a révélé une brouille tout-puissante avec Nemanja Vidic qui a presque déchiré le vestiaire de Manchester United et forcé le légendaire manager Sir Alex Ferguson à intervenir.

Evra et Vidic ont été deux joueurs clés dans un passage extrêmement réussi à Old Trafford sous Fergie, la paire remportant cinq titres de Premier League et une Ligue des champions parmi d’autres trophées sous les Écossais.

Evra et Vidic ont eu une superbe relation à United, mais cela n’a pas toujours été rose entre les deux

La paire a remporté cinq titres ensemble sous Fergie

Cependant, la paire ne s’est pas toujours entendue et Evra a révélé que leur brouille était si grave que cela a même conduit Fergie à changer le partenaire central de Vidic, Rio Ferdinand, sur le côté gauche de la défense afin qu’ils ne soient pas à proximité.

S’exprimant lors d’un récent événement pour un partenaire de United, Evra a expliqué: «Nous nous sommes battus – moi et lui – et n’avons pas parlé pendant trois mois.

« Nous avons joué ensemble et nous n’avons même pas dit un mot. Je ne lui ai jamais dit d’aller à gauche ou à droite. Il était le même.

« Ferguson a dû échanger Rio Ferdinand pour jouer sur le côté gauche avec moi !

Le couple partage désormais une « excellente relation »

Evra a déclaré que lui et Vidic s’étaient finalement réconciliés – au grand soulagement de leurs coéquipiers – et partageaient maintenant une « très bonne relation » après leur illustre succès à Old Trafford.

Le Français a poursuivi: « C’était comme ça pendant trois mois jusqu’à ce qu’après un match, je me souvienne qu’il est venu me voir dans le vestiaire et m’a donné un high-five.

« Tout le monde était comme ‘enfin’ parce que nous étions les meilleurs amis ensemble, Vida et moi. Nous avons une histoire profonde ensemble.

« Alors nous nous sommes battus ensemble. C’est pourquoi j’ai beaucoup de respect pour Vida », a poursuivi Evra.

« Je l’aime tellement. Nous avons lutté mais nous étions vraiment réels, moi et lui.

« Si nous faisions quelque chose de mal, nous nous disputerions mais, de la même manière, c’était une très bonne relation. »

