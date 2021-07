Patricia Heaton prépare une nouvelle émission de télévision après l’annulation du deuxième acte de Carol

Tout le monde aime Raymond La star Patricia Heaton prévoit un retour à la télévision, juste un an après que CBS a annulé sa dernière sitcom, Carol’s Second Act. Le nouveau projet a déjà un engagement “script-to-série” de Fox, même si le projet n’a pas de titre ou d’écrivain attaché, rapporte Deadline. Heaton retrouvera Aaron Kaplan, qui a également travaillé sur le deuxième acte de Carol.

La série se déroulera et sera tournée à Nashville, où Heaton et Kapital Entertainment de Kaplan entretiennent des liens étroits. Heaton partage son temps entre Los Angeles et Nashville, tandis que Kapital y filme la série Paramount+ Tell Me A Story. Certaines scènes seront tournées à l’extérieur afin que les lieux réels de Nashville puissent servir de toile de fond au spectacle, mais d’autres scènes seront tournées en studio. Heaton et Kaplan recherchent maintenant un scénariste pour ce projet, qui n’a même pas de synopsis de l’intrigue.

Fox Entertainment produira la série avec Kapital. Heaton et David Hunt sont producteurs exécutifs sous leur bannière FourBoys Entertainment avec Adam Griffin. Kaplan de Kapital et Michael Lohmann sont également les producteurs exécutifs du projet. Kapital a également obtenu un engagement script-série de Fox pour une série d’anthologies de la créatrice de Hart of Dixie, Leila Gerstein, et de la chanteuse Huey Lewis.

“Je suis impatient de travailler avec Fox sur cette série”, a déclaré Heaton à Deadline. “J’ai appris à connaître et à aimer Nashville au fil des ans en visitant mon fils et ma sœur là-bas. C’est une ville merveilleuse avec une qualité de vie incroyable , avec une culture vibrante et une énergie créative. Je veux aider à soutenir et à développer l’activité de production de divertissement là-bas et le tournage d’une série télévisée à Nashville fournirait des centaines d’emplois pour les acteurs et l’équipe locaux. “

Heaton est surtout connue pour sa performance à deux reprises aux Emmy Awards en tant que femme à l’écran de Ray Romano dans la sitcom 1996-2005 Everybody Loves Raymond. Elle a joué une autre mère dans The Middle d’ABC, qui s’est déroulé de 2009 à 2018. En 2019, elle a joué le rôle du Dr Carol Kenney dans Carol’s Second Act pour CBS. Contrairement à Raymond ou The Middle, Carol n’a pas réussi à attirer un public et a été annulée après une saison.

Heaton a également publié ses mémoires Your Second Act: Inspiring Stories of Reinvention. Dans le livre, Heaton a écrit sur la réinvention d’elle-même et sur la façon dont sa foi en Dieu a aidé à changer sa vie. “J’ai vécu une vie au-delà de mes rêves les plus fous et je suis tellement reconnaissante”, a-t-elle déclaré à PEOPLE l’année dernière. “La vie ne m’a pas été offerte sur un plateau d’argent. J’ai travaillé dur, j’ai écorché mes genoux, j’ai pleuré, j’ai regretté, j’ai douté et je me suis remis en question en cours de route.”