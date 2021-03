Patricia Nakache, présidente de ThredUp, sur la stratégie de seconde main – WWD

ThredUp est à la fois une entreprise et fait partie d’un changement cognitif plus large de la mode qui amène l’industrie à réévaluer non seulement si elle vend en magasin ou en ligne, mais aussi ce qu’elle vend, d’où proviennent ces produits et quel impact ils ont sur le monde.

Alors que le site de seconde main faisait ses débuts à Wall Street vendredi, WWD a obtenu la vue de la salle de conférence de la présidente Patricia Nakache, qui est également associée générale de la société de capital-risque Trinity Ventures.

Ici, Nakache pèse sur l’avenir, à la fois pour ThredUp et pour la mode.

WWD: ThredUp a développé une grande capacité physique pour traiter l’inventaire tandis que d’autres adoptent une approche plus plate-forme. Quels sont les avantages stratégiques qui l’emportent sur ces coûts?

Patricia Nakache: C’est une excellente question qui touche au cœur de l’un des avantages stratégiques de ThredUp. Nous avons investi dans la technologie et l’infrastructure pour alimenter un marché entièrement géré, ce qui permet aux consommateurs d’acheter et de vendre facilement des produits d’occasion, soit directement sur ThredUp, soit par l’intermédiaire de nos détaillants et partenaires de la marque. La place de marché gérée de ThredUp permet une expérience pratique du kit de nettoyage ainsi qu’une expérience d’achat de confiance avec des prix avantageux, une qualité fiable, une recherche facile et une expédition rapide.

Notre infrastructure est hautement évolutive. Nos centres de distribution peuvent actuellement contenir 5,5 millions d’articles, et nous prévoyons que ce chiffre passera à 6,5 millions d’articles d’ici la fin de 2021. Nous sommes en mesure de traiter plus de 100 000 articles uniques. [stock keeping] unités par jour, et nous prévoyons que notre capacité de traitement quotidienne augmentera avec le temps. Depuis notre création, nous avons traité plus de 100 millions d’articles d’occasion uniques et nous élargissons rapidement notre capacité à servir nos acheteurs, vendeurs et partenaires RaaS.

Nous favorisons l’efficacité opérationnelle grâce à une technologie exclusive et à l’automatisation de notre infrastructure. Les processus clés qui impliquent la technologie et l’automatisation comprennent la reconnaissance visuelle des articles, l’acceptation et la répartition des fournitures, la tarification et le marchandisage, la photographie, le stockage et l’exécution. Nos centres de distribution sont situés en Arizona, en Géorgie et en Pennsylvanie. En localisant nos installations dans des endroits stratégiques à travers le pays, nous pouvons être plus proches de nos acheteurs et vendeurs, ce qui nous permet de réduire les délais d’expédition en transit et de réduire nos coûts d’expédition entrants et sortants.

L’activité de ThredUp peut être plus difficile à développer à court terme car nous travaillons pour le client, mais je pense que cela aura un impact durable à long terme.

WWD: Existe-t-il un équilibre optimal entre l’exploitation des propres opérations de ThredUp et la revente pour les grands détaillants? Est-ce un choix que ThredUp va devoir faire à un moment donné pour devenir plus l’un ou l’autre?

PN: Nous considérons les deux stratégies comme hautement complémentaires. Notre marché a créé des opportunités pour [retail as a service], et RaaS soutient la croissance de notre marché en stimulant l’offre et la sensibilisation. Plus de marques et de partenaires de vente au détail sur notre plate-forme augmentent l’offre pour notre marché et créent une notoriété de la marque auprès des acheteurs de ThredUp et de nos partenaires. Nous prévoyons de continuer à investir et d’étendre notre offre RaaS afin de favoriser la revente pour davantage de marques et de détaillants.

WWD: La revente est chaude maintenant, qu’est-ce qui la maintient chaude? Le message adressé aux consommateurs doit-il évoluer pour les faire continuer à cliquer? Les consommateurs continueront-ils à s’engager sur l’aspect de durabilité de cela?

PN: La durabilité est une priorité croissante pour les consommateurs, en particulier parmi les jeunes générations. Avec la poursuite des crises environnementales (par exemple, les incendies de forêt, les inondations, les ouragans), il est susceptible de continuer à croître en tant que priorité, et non de décliner. La revente est aujourd’hui le secteur de la vente au détail qui connaît la croissance la plus rapide et devrait passer de 7 milliards de dollars en 2019 à 36 milliards de dollars d’ici 2024. friction de la vente et offre aux consommateurs une expérience d’achat similaire à l’achat de nouveaux produits. Pour ceux qui recherchent des prix bas, la revente offre également une grande valeur. Les consommateurs peuvent avoir de la fraîcheur et du style à des prix abordables sans acheter de vêtements jetables, qui sont nocifs pour l’environnement.

Plus de WWD:

Rhétorique vs réalité: progrès sur les objectifs dans une année difficile

La négociation se réchauffe dans la mode

L’équipe Art Peck et Gary Wassner joueront au jeu SPAC