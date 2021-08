Patricia Padrón Luxury Fashion Label lance une nouvelle collection – WWD

Patricia Padrón veut que la mode se retrouve.

Longtemps perdus dans la frénésie de la fraîcheur et de la rapidité, trop de personnes dans l’industrie – elle-même, à un moment donné, y compris – ont gardé le pied sur le gaz au détriment du produit. Et au milieu de la propagation de la similitude renforcée par la mode rapide, les créateurs de niche prennent à nouveau leur temps pour créer de l’excitation sous forme vestimentaire.

Padrón – avec sa marque homonyme, fondée en Espagne en 2016 et suspendue en 2019 jusqu’à la relance qu’elle appelle « Chapitre 1 » prévue pour septembre – le fait une pièce de soie découpée au laser et placée à la main à la fois.

Le haut Poroo emblématique de la marque apporte à la marque une énergie couture et les prouesses sculpturales du créateur vénézuélien (dues à un passé en architecture) que plus que les plus riches peuvent porter. Le haut prend jusqu’à 10 heures à faire, mais il est temps que le créateur récupère après avoir fui le calendrier de la mode accélérée.

“Cela n’avait rien à voir avec la pandémie elle-même, j’avais besoin de repos et j’avais besoin de repenser et d’avoir du temps pour moi”, a déclaré Padrón à WWD. Bien qu’elle ait été prête pour la relance au milieu du règne de COVID-19, les apprentissages de son temps libre s’alignaient sur certains des enseignements de la vie en lock-out.

« La pandémie m’a appris à voir les choses d’une manière plus simple, à vivre avec moins, à apprendre à couler avec les circonstances et je pense que cela se voit dans le premier recueil, le premier chapitre. C’est plus fluide, c’est plus malléable, et dans mon cas, la pandémie elle-même a été un changement et une opportunité de simplifier ma vie en général et d’apporter des changements importants dans la marque et dans la façon dont je communique avec le public.

Lorsque Patricia Padrón sera relancé le mois prochain, il sera « conçu avec soin » à Londres et fabriqué sur commande en Espagne à l’aide d’un modèle que le créateur appelle « couture sur mesure ».

Les pièces sont livrées avec la facilité recherchée au milieu de la vie pandémique, mais aucun des pantalons de survêtement décontractés que beaucoup sont désireux de se dérober. La robe Taygeta, pour sa part, canalise la nature décontractée et la fluidité d’une toge, et la déclaration Celeno Cape allie confort et chic associé à un pantalon simplifié. La couleur anime les pièces unies avec un équilibre d’orange audacieux et de marine plus sobre.

“La première approche pour moi n’est pas sur un modèle, pas en 2D mais en 3D, et je pense que l’architecture elle-même m’a aidé à voir les choses de cette façon”, a déclaré Padrón. « Cette formation en architecture m’a aidé à comprendre les dimensions, les proportions et l’équilibre. Je suis toujours à la recherche de l’équilibre.

Au-delà de l’équilibre dans le design, Padrón cherchait également à mieux équilibrer sa vie avec la marque, en partie pour des raisons de créativité. C’est pourquoi la marque adoptera désormais de nouvelles créations tout au long de l’année plutôt que des collections programmées et attendues de manière plus stricte. C’est un mode que de nombreuses marques de slow fashion ont adopté alors qu’elles cherchent à contourner les pressions traditionnelles de l’industrie.

« Dans le passé, j’avais le calendrier en tête. Je suis devenue un robot en quelque sorte parce que j’avais besoin de faire les choses dans un certain laps de temps et, c’est très personnel, mais j’ai perdu de vue pourquoi j’ai fait ce que je faisais », a-t-elle déclaré. « Maintenant, l’idée est d’équilibrer ce que je sais que l’industrie dicte et ce que je sais est bon pour moi, mon équipe et la marque. »

Avec le réacheminement, Padrón a déclaré qu’elle et son équipe “créeraient de manière plus fidèle” et prendraient leur temps pour enquêter à la fois sur la personne pour laquelle ils conçoivent et sur ce qu’ils mettent dans un monde déjà inondé de choses.

La mode, en essayant de suivre les exigences modernes, a, dans certains cas, perdu de vue la beauté du processus de conception, selon Padrón. Et cela a également fait perdre l’intérêt du consommateur dans de nombreux cas.

“Je pense que nous pourrions oublier le client final, la femme qui va le porter et ce qu’elle ressent quand elle le porte et la délicatesse derrière le processus de fabrication et de savoir-faire”, a-t-elle déclaré. « Il faut simplifier, [instead of doing] un ourlet à la main en 30 minutes, il faut peut-être le faire à la va-vite en machine en cinq [when designing to the traditional collections calendar]. C’est important et je pense que cela se reflète dans la pièce elle-même. Et quand tu le portes [and] vous savez que cela a été fait pour vous, vous le sentez différent sur votre peau et c’est quelque chose que je ne veux jamais perdre.

Les tissus de la collection Patricia Padrón proviennent d’Italie, de France, d’Espagne et du Royaume-Uni, et les fibres naturelles comme le lin, le coton et la soie sont les agrafes.

S’efforçant d’apporter le luxe à plus de clients, la marque étend pour la première fois son modèle sur mesure au-delà de sa simple clientèle privée. Désormais, comme l’a noté Padrón, « tous nos clients bénéficient de la même expérience personnalisée ». Ce qui témoigne également de l’effort de la marque pour contribuer à une consommation plus consciente et moins d’excès.

“En termes de durabilité, ce modèle de couture sur mesure et sur mesure nous permet de ne pas surproduire, de gagner de la place – il n’y a pas de gaspillage et je pense que cela aide vraiment la planète, les marques”, a-t-elle déclaré.

Rompant avec le tour de quelques jours auquel de nombreux consommateurs s’attendent, le haut Poroo (le plus complexe de l’étiquette car il est assemblé à la main, pièce par 45 pièces découpées au laser), peut prendre jusqu’à six semaines pour être prêt à être expédié. au client, bien que les autres articles de la ligne prennent moins de temps.

Mais parce que la cliente de Patricia Padrón est « à la recherche de quelque chose de significatif, quelque chose qui a une histoire derrière, quelque chose qu’elle sait lui être destiné et qui a un but ou une intention d’une certaine manière », selon la créatrice, le attendre n’est pas une chose que les acheteurs de plus en plus exigeants ne seront pas prêts à supporter.

La collection Chapter 1 Relaunch sera disponible sur le site Web de la marque en septembre, lorsque les clients pourront commencer à passer leurs commandes sur mesure. Les prix varient de 662 euros (785 $) à 1 782 euros (2 114 $) et la marque se scinde en deux lignes : Patricia Padrón Signature pour les designs « les plus emblématiques » et haut de gamme, et Patricia Padrón Lab, qui connaîtra des baisses tout au long de l’année et un prix plus accessible. Le chapitre 2 du nouveau Patricia Padrón est prévu pour plus tard cette année.

Padrón, en se retrouvant avec sa griffe, souhaite que ses clientes profitent de la mode dans sa forme la plus simple.

“L’idée de la marque est d’aider les femmes à se sentir mieux avec elles-mêmes”, a déclaré Padrón. «Je veux qu’ils soient beaux parce qu’ils se sentent bien. Avoir l’air bien parce qu’ils se sentent bien, parce que cette pièce peut être belle – nous ferons tout pour qu’elle soit belle et bien faite et bien faite – mais l’idée est qu’ils soient beaux parce qu’ils se sentent incroyables.