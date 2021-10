Patricia Rodríguez, nouvelle directrice générale de Grenade

11/10/2021 à 21:33 CEST

Patricia Rodríguez, jusqu’à présent conseillère de Grenade, a été nommée nouveau directeur général du club rojiblanco, poste vacant depuis le limogeage d’Antonio Fernández Monterrubio.

Grenade a indiqué ce lundi dans un communiqué qu’elle avait décidé « de restructurer et de renforcer la composition organisationnelle du club afin de le rendre plus efficace et solide, dans la tâche continue de professionnaliser, d’établir et de promouvoir la croissance » de l’entité.

Le principal changement est el nomination de Patricia Rodríguez à la tête de la direction générale de Grenade, dont elle exerçait les fonctions depuis son arrivée au club en tant que directrice et, plus encore, après le limogeage en tant que directeur général d’Antonio Fernández Monterrubio.

Grenade a précisé que son conseil d’administration continuera d’être composé de ses membres restants et travaillera avec le nouveau directeur général pour définir les lignes stratégiques du club, qui a également annoncé lundi la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 15 de novembre au stade Nuevo Los Cármenes.

Dans celui-ci, selon l’ordre du jour figurant dans l’appel la démission de Patricia Rodríguez en tant que directrice interviendra et, entre autres, la rémunération des administrateurs actuels de la société sera discutée et, le cas échéant, le montant maximum de la rémunération à percevoir par le conseil d’administration sera fixé.

Le Conseil Social Consultatif sera également examiné et, le cas échéant, modifié, en déléguant le conseil d’administration pour définir ses fonctions, sa structure et ses membres.