Patrício et Patricky Pitbull reçoivent le titre de Citoyen du Natal

Le conseil municipal de Natal a décerné le titre de citoyen du Natal aux frères Patrício Pitbull et Patricky Pitbull, combattants de MMA, qui se sont démarqués à Bellator. La proposition a été faite par le conseiller Robson Carvalho (PDT).

« Les frères et sœurs sont sans aucun doute deux des plus grandes stars que notre État a produites, et ils sont la preuve que le talent, le dévouement, la discipline et la résilience peuvent rendre les nés prêts à briller. »dit le conseiller.

«Ce titre a une immense signification car j’aime cette belle et merveilleuse ville. Je voyage partout dans le monde, mais je n’oublie pas Noël, car ici je me sens chez moi« Déclare Patrício, qui dirige l’équipe des Pitbull Brothers.

Patricky Pitbull, champion du monde en titre des poids légers Bellator, a célébré l’attribution de la citoyenneté natale. «Je suis né à Mossoró, mais j’ai grandi à Natal, puisque je suis arrivé ici à l’âge de cinq mois. Le plus grand bonheur que j’ai eu dans la vie et mes meilleurs amis ont été conquis dans cette ville. Alors Natal est ma maison« , mentionné.

