Patricio O’Ward « mentirait » pour nier qu’il veut un futur transfert en F1

Patricio O’Ward a confirmé son intérêt pour un futur pilotage de F1, affirmant que courir à temps plein dans la catégorie reine du sport automobile figurait sur sa « liste de seaux ».

Le pilote IndyCar était récemment au McLaren Technology Center pour préparer un siège en vue de son apparition au test des jeunes pilotes d’après-saison à Abu Dhabi en décembre.

Le patron de l’équipe, Zak Brown, a promis à O’Ward de conduire dans sa voiture de Formule 1 s’il gagnait une course en IndyCar avec l’équipe sœur Arrow McLaren SP cette année, ce qu’il a réussi à faire deux fois, et Brown a confirmé que l’équipe évaluerait ses options à partir de là. .

Le Mexicain de 22 ans est impatient de participer au test et a admis que c’était son «rêve» de devenir pilote de Formule 1 et de concourir aux avant-postes du sport.

« Je mentirais si je disais que non », a déclaré O’Ward à Motorsport.com lorsqu’on lui a demandé si la F1 était sur son radar pour l’avenir.

« Chaque enfant grandit avec le même rêve, et ce même rêve est toujours la Formule 1. Et s’ils disent que c’était autre chose, c’est un mensonge, car c’est la Formule 1.

« En ce moment, je suis tellement concentré sur le travail le plus parfait possible en IndyCar. Je veux donner à cette équipe le championnat qu’elle mérite. Je veux leur donner un Indy 500.

« Et à l’avenir, si c’est quelque chose qui nous convient à tous les deux, bien sûr, je ferais un tour en Formule 1.

« Parce que c’est la Formule 1, mec. C’est le top du top en termes de technologie et ce sont les voitures de course les plus rapides au monde.

Assis confortablement, @PatricioOWard ? pic.twitter.com/NOz8oSo6P6 – McLaren (@McLarenF1) 15 octobre 2021

McLaren a étendu son programme de sport automobile à différentes séries ces dernières années, O’Ward étant l’un de leurs représentants IndyCar.

Il a admis qu’il avait encore beaucoup à faire en IndyCar, mais qu’il voulait finalement passer à la F1 et, finalement, gagner des courses.

« Une fois que nous aurons atteint tous ces objectifs, je mentirais si je disais que je ne voulais pas apporter ces mêmes objectifs ou buts à leur équipe européenne », a déclaré O’Ward.

« C’est définitivement un rêve que je veuille gagner le championnat en IndyCar. Je veux gagner le 500. Plus tard, si c’est quelque chose qui nous convient à tous les deux, cette victoire insaisissable au Championnat du monde. En fin de compte, je pense que cela compléterait vraiment notre relation.

« C’est dans un monde parfait, c’est mon tableau. Je veux tout gagner avec McLaren. Du côté de l’IndyCar, nous étions très proches cette année de remporter la 500, et nous étions très proches de remporter le championnat, donc c’est définitivement à portée de main.

« Et qui sait à l’avenir, peut-être que je resterai en IndyCar pour le reste de ma carrière ? Ou peut-être que je viendrai dans quelques années en Formule 1 ?

« Ce ne serait pas seulement pour en faire l’expérience. Si je fais le changement, je viens pour gagner et concourir. Comme je l’ai dit à tout le monde en IndyCar, depuis la première année. Je comprends que nous n’avons pas remporté notre première victoire, mais nous nous battions pour des victoires et nous avons obtenu de nombreux podiums.

«Je suis trop compétitif juste pour me dire ‘oh, c’est cool’. Non, je veux être l’un des meilleurs chiens dans tout ce que je fais, parce que c’est juste la nature de nous, la nature de moi et de l’équipe.

« C’est le seul objectif pour lequel tout le monde consacre tant d’heures et tant de sacrifices. C’est certainement ce qui est sur ma liste de seaux.