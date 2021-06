Patricio O’Ward passera le test McLaren en décembre

in

Il a été confirmé que Patricio O’Ward obtiendra le test de Formule 1 McLaren qui lui a été promis, avec un crayon pour décembre.

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, avait proposé à O’Ward que s’il gagnait une course en IndyCar, il aurait la possibilité de tester pour l’équipe McLaren de Formule 1.

Et c’est exactement ce que le coureur mexicain de 22 ans a réalisé, remportant le Texas Motor Speedway pour Arrow McLaren SP en mai.

O’Ward a alors tenu sa part du marché et Brown fera de même – le test aura lieu à Abu Dhabi en décembre.

“Nous verrons Pato O’Ward tester notre F1 en décembre”, a confirmé Brown, cité par Motorsport-Magazin.com.

O’Ward a passé du temps en tant que junior Red Bull avant d’être licencié du programme fin 2019, ce qui lui a permis d’assurer un retour en IndyCar pour 2020 avec Arrow McLaren SP.

Avec cette victoire au Texas, O’Ward est maintenant hors de propos, et même s’il serait “assez stupide” de dire non à la Formule 1 si l’offre venait un jour, l’IndyCar est certainement l’endroit où il se sent à l’aise actuellement.

“Mon cœur est en IndyCar”, a-t-il confirmé.

« La Formule 1 est techniquement le sommet, tout le monde veut y aller. Si jamais l’occasion se présentait, si Zak offrait une place, alors je serais assez stupide de dire non.

« Ce serait une chance folle, cela n’arrive pas souvent. Mais maintenant je me concentre sur l’IndyCar, je veux en profiter au maximum.

« C’est une course formidable, tellement compétitive. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus difficile au monde pour un pilote.

Dans le monde de la Formule 1, Daniel Ricciardo et Lando Norris sont les pilotes menant la charge de McLaren.

Mais, une fois la saison de 23 courses prévue terminée, Ricciardo a plaisanté en disant qu’il serait plus qu’heureux de faire une pause pendant qu’O’Ward fera le travail à Abu Dhabi.

“Je fête !” annonça-t-il sarcastiquement.

« De toute façon, je ne veux pas faire le dernier test, alors j’ai hâte. Prenez le s’il vous plait. Après 23 courses, un test d’après-saison est la dernière chose que vous voulez. J’aimerais donner la chance à quelqu’un.

Norris a reconnu que les pilotes IndyCar sont “parmi les meilleurs au monde”, mais indépendamment de tout héroïsme potentiel d’O’Ward, il est “confiant” de garder son siège.

“Je pense que ce serait juste excitant de voir Pato dans une voiture de Formule 1 parce que c’est tout un personnage!” Norris a conclu.

