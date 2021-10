Patrick Bamford choisit trois jeunes stars de Leeds proches de l’appel de Bielsa

L’attaquant de Leeds United Patrick Bamford a nommé les trois jeunes stars qui, selon lui, se rapprochent de la photo de l’équipe première sous Marcelo Bielsa.

Le début de saison a été difficile pour les Blancs. Ils se dirigent vers Southampton samedi avec une seule victoire à leur actif. Et ils affronteront une équipe de Southampton sans l’homme star Raphinha, qui joue à nouveau pour le Brésil vendredi matin.

Cependant, dans Daniel James et Jack Harrison, Leeds a deux signatures estivales qui, espèrent-ils, pourront couvrir leur pétard brésilien.

En effet, l’équipe de Bielsa a dépensé un montant relativement modeste de 52 millions de livres sterling cet été, James représentant près de la moitié.

Au lieu de cela, ils ont à nouveau investi une bonne partie de l’argent dans un radeau de jeunes talentueux.

Après avoir signé des gens comme Sam Greenwood, Joe Gelhardt et Cody Drameh en 2020, ils ont suivi avec cinq jeunes signatures en 2021. En tant que tels, ils ont décroché cinq adolescents en plein essor, dont Lewis Bate de Chelsea et le gardien remplaçant actuel Kristoffer Klaesson.

Et trois de ces jeunes stars Drameh, Greenwood et Bate ont toutes impressionné pendant la pause internationale. En effet, le trio a combiné pour marquer un but pour les U21 anglais lors d’un affrontement contre l’Italie.

Et sur le podcast officiel de Leeds United, l’acteur et fan de Leeds Matthew Lewis a choisi cela comme son moment fort de la semaine.

Il a déclaré: «Mon moment de la semaine était l’Angleterre des moins de 21 ans, l’égalisation contre l’Italie, cela a été fait à Leeds.

« Nous avions Cody Drameh à droite, l’avons croisé, petit coup de Sam Greenwood puis Lewis Bate termine en bas à gauche. »

Cela aussi a attiré l’attention de Bamford, apparaissant dans son créneau d’invité régulier.

Et il estime que le trio pousse fort pour une place dans la première équipe à Leeds.

« Ouais, ils sont proches » Bamford mentionné. «Je pense que ce que le gaffer a montré, c’est que quiconque gagne sa chance la recevra. Les gens qui travaillent dur auront une chance. Il n’a pas peur de mettre les jeunes s’ils le méritent.

L’implication de Greenwood se termine pour Leeds

United espère que Bamford pourra revenir d’une blessure à la cheville à temps pour l’affrontement de samedi à St Mary’s.

À cette fin, Bielsa fournira sans aucun doute une mise à jour sur la forme physique de son n ° 9 lors de sa conférence de presse jeudi après-midi.

En son absence, Leeds a débuté avec Rodrigo Moreno à l’avant lors des deux derniers matchs.

Et bien qu’il ait relativement bien réussi, il n’a pas encore marqué ou enregistré de passe décisive cette saison.

Les chances de Bois vert à partir de St Mary’s semblent éloignés. Cependant, l’ancien jeune d’Arsenal pourrait bien se retrouver sur le banc de St Mary’s et pourrait être appelé comme une option possible en cas de besoin.

