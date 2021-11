Patrick Bamford dans une description vertigineuse de la figure vénérée de Leeds

Patrick Bamford a fait l’éloge passionné de l’homme qui l’a transformé en international anglais à Leeds United.

L’attaquant de 28 ans a connu une saison stellaire la dernière fois alors qu’il se moquait de ses sceptiques. Ses 17 buts ont fait de lui le deuxième Anglais le plus marquant de la Premier League, tandis que sept passes décisives ont souligné sa menace pour les défenseurs adverses.

Cette forme a donné lieu à une précieuse casquette anglaise plus tôt cette année contre Andorre. Et Bamford sait que cela n’aurait pas été possible sans l’influence de Marcelo Bielsa.

L’Argentin est une figure extrêmement vénérée à Elland Road, gagnant le statut de culte.

Et Bamford, lorsqu’on lui a demandé de décrire Bielsa en trois mots, a offert une réponse effrayante.

« Méticuleux. Attachant. Passionné », a répondu Bamford.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ses réponses, il a expliqué à FootballJoe l’influence de Bielsa à Leeds United.

« Je dis attachant parce que j’ai l’impression qu’il n’est pas le genre de personne vers qui tu vas aller chercher un bras autour [the shoulder] et quelqu’un pour vous donner ce coup de pouce.

«Mais en termes de la façon dont il croit en nous et du temps qu’il consacre à chaque joueur.

«Pour ce faire, vous devez avoir beaucoup, pas seulement du respect pour quelqu’un, mais vous devez vraiment l’aimer, presque comme votre fils.

« J’ai l’impression qu’il y a ce genre de relation entre lui et tous les joueurs. »

Bamford fait pression pour le retour de Leeds

L’absence de Bamford avec une blessure à la cheville représente une période extrêmement frustrante pour le club et le joueur.

Leeds n’a vraiment personne capable de jouer son rôle à ses côtés quand il n’est pas là et son absence a été vivement ressentie.

Et après avoir raté un total de huit matchs, Bamford travaillera dur pendant la pause internationale pour se rétablir.

Leur prochain match est contre Tottenham le 21 novembre et Bamford travaillera dur sur son rétablissement dans le but de présenter.

Et en parlant à Emma Jones sur MOTDX de BBC3, Bamford a fourni une mise à jour.

« Ça va, ça a été un peu lent (la reprise).

«Ça va (de mieux en mieux) de jour en jour, ça prend juste un peu plus de temps que je ne le pensais au départ.

Ce qui m’a un peu pris dans la peau, c’est que je pensais être de retour dans quatre semaines. Le fait que cela ait pris plus de temps que cela a été difficile à comprendre.

« Mais je vois des améliorations. »

