Patrick Bamford de Leeds United accuse le défenseur de Burnley James Tarkowski d’avoir fait du “jiu-jitsu”, après les commentaires “dangereux” de Jurgen Klopp

L’attaquant de Leeds United, Patrick Bamford, a déclaré que le défenseur de Burnley, James Tarkowski, avait effectué un “jiu-jitsu” sur lui lors du match nul de son équipe avec Burnley.

Bamford a accusé le défenseur des Clarets de s’être battu illégalement avec lui sur le sol lors de l’affaire fougueuse, qui a vu sept cartons jaunes produits, mais il a admis que les deux se sont serré la main et se sont réconciliés après le match.

Patrick Bamford a fait l’objet d’une défense industrielle

Et l’attaquant, qui a égalisé à la 86e minute pour son équipe à Turf Moor, dit qu’il a apprécié la bataille avec la défense de Burnley.

« C’est toujours difficile de venir ici parce que vous ne voulez pas manquer de respect, mais vous savez ce que vous obtiendrez lorsque vous jouerez contre Burnley et ils rendent les choses difficiles », a déclaré Bamford après le match.

«C’est un peu un combat et c’était un combat tout le match. Je pense que nous méritons définitivement un point et que nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, mais je pense que nous serons heureux avec un point, pour être juste.

Il a ajouté : « J’étais un peu ennuyé par [James] Tarkowski parce que c’était juste cette bagarre sur le sol quand il a essayé de me faire un truc bizarre de jiu-jitsu. Je ne sais pas ce qu’il fait !

Ben Mee a fait un mauvais tacle sur Bamford en première mi-temps

“C’était juste l’un d’entre eux où j’ai bien aimé me battre avec eux et après le match, nous allions tous bien et nous nous serrions la main et tout, donc ça va.”

Tarkowski, qui s’est également battu avec Kalvin Phillips, a vu le côté amusant des commentaires de Bamford et a répondu à la vidéo de l’interview sur Twitter, en publiant une photo du maître de karaté fictif, M. Miyagi, des films The Karate Kid.

Tarkowski a également eu une bataille avec Phillips à un moment donné

Ce n’est pas seulement Bamford qui a eu un problème avec l’approche plus physique de Burnley cette saison, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, qualifiant l’équipe de Sean Dyche de “dangereuse” après leur victoire 2-0 le week-end dernier.

« Burnley n’a jamais été un jeu où vous ne faites que voler ou quoi que ce soit et où vous pouvez les surpasser, du moins pas pour nous. Nous devions toujours être prêts pour un vrai combat, mais nous étions aujourd’hui dans un match vraiment difficile », a-t-il déclaré le week-end dernier.

« Vous avez vu ces défis avec [Ashley] Barnes et [Chris] Bois et Virgile [van Dijk] et Joël [Matip]. Je ne suis pas sûr à 100 % s’ils vont vraiment dans la bonne direction avec ce genre de décisions.

Jurgen Klopp n’était pas content après la victoire de son équipe sur Burnley

“C’est comme si nous remontions 10, 15 ans en arrière, ‘c’était le football que nous voulions voir’ ou quoi que ce soit d’autre.

« C’est juste trop dangereux, on ne peut pas vraiment juger les situations. Comment vous vous élevez dans les airs, c’est bien, mais quand vous descendez et qu’ils restent immobiles dans le défenseur, c’est juste difficile.

La Premier League a confirmé en début de saison qu’elle mettrait en place un seuil de fautes plus élevé, afin de créer un jeu plus fluide.

Bamford a eu le dernier mot en marquant un égaliseur tardif

Bamford pense qu’il s’agit d’une décision positive – pour les joueurs et les fans – mais a tenu à souligner que les joueurs ne peuvent pas franchir la ligne, se référant peut-être à Burnley dimanche après-midi.

“Je pense que c’est une bonne chose”, a déclaré le joueur de 27 ans, qui a été appelé dans l’équipe d’Angleterre cette semaine, interrogé sur les nouvelles lois.

«Je pense que cela rend le jeu beaucoup plus intéressant et évidemment excitant pour les fans parce que vous aimez voir ces tacles durs et ces petites batailles.

“J’en ai eu un la semaine dernière avec [Yerry] Mina. C’était la même chose cette semaine contre ces défenseurs donc c’est agréable mais, évidemment, il y a toujours une ligne que vous ne pouvez pas franchir.

