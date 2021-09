Après avoir reçu sa première convocation pour l’équipe d’Angleterre, Patrick Bamford devrait faire ses débuts lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre Andorre, selon Phil Hay de .. L’attaquant de Leeds United aura l’impression que cela a été long à avoir impressionné la saison dernière. avec chaque semaine qui passe à Elland Road, il continue de prouver que les sceptiques ont tort encore et encore, y compris peut-être Gareth Southgate.

L’espoir est qu’il va maintenant démarrer et trouver un nouveau niveau pour le club et le pays ; il a clairement la capacité, combinée à la tutelle attendue de Marcelo Bielsa, de réussir au plus haut des niveaux.

Patrick Bamford devrait commencer contre Andorre

À propos du temps

Bamford aurait été frustré par la sélection de l’équipe de Southgate pour les matches amicaux avant l’Euro 2020. Ollie Watkins et Dominic Calvert-Lewin ont fait la coupe – des joueurs qui ont marqué moins de buts en Premier League que Bamford la saison dernière. Pourtant, à maintes reprises, Patrick Bamford est passé à côté.

Bien sûr, sélectionner l’équipe d’Angleterre n’est jamais facile, tel est l’éventail de talents parmi lesquels choisir, mais, il faut le dire, choisir de ne pas sélectionner l’homme de Leeds était un choix étrange. Hélas, ce temps est révolu et nous verrons enfin l’attaquant porter les fameuses couleurs des Trois Lions face à Andorre.

L’apparition de l’Angleterre pourrait être le coup de pouce dont il a besoin pour lancer sa saison et celle de Leeds United. Jusqu’à présent, Bamford n’a marqué qu’une seule fois et Leeds n’a pas encore gagné, ayant perdu une fois et fait match nul deux fois. Si Bamford retrouve sa touche de buteur constante, cela se traduira sans aucun doute par plus de points pour l’équipe de Bielsa. Il est leur talisman, et sans lui, ils souffrent,

Pour ne pas manquer de respect à Andorre, mais même eux admettraient qu’ils ne sont pas exactement ce que vous appelleriez une forte opposition, donner à Bamford la chance parfaite pour un premier but.

