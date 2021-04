Patrick Bamford dit que c’est “ dommage ” que la réaction de la Super League européenne ne se reflète pas dans la lutte contre le racisme alors que James Milner admet qu’il n’aime pas le concept après le match nul Leeds vs Liverpool

Patrick Bamford n’est pas fan de la proposition de Super League européenne – mais admet qu’il est “ dommage ” que des questions telles que le racisme ne soient pas prises au sérieux.

Douze clubs – dont les «six grands» de la Premier League – font partie de plans drastiques qui modifieraient fondamentalement le paysage du football européen.

Sky Sports

Bamford résonne avec les fans de football du monde entier dans une brillante interview

“Je n’ai pas vu un seul fan de football qui soit satisfait de la décision et le football est en fin de compte pour les fans.” Patrick Bamford donne son avis sur l’échappée proposée de la Super League européenne après le match nul de # LUFC avec #LFC. pic.twitter.com/qBTirdetBg – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 19 avril 2021

Il est entendu que la Premier League a convoqué ses 14 autres clubs à une réunion d’urgence des actionnaires mardi matin, à laquelle les “ six grands ” – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham – n’ont pas été invités.

Il y a eu des manifestations de fans devant Elland Road avant l’affrontement de Leeds avec Liverpool lundi soir – qui s’est terminé 1-1 – et après le match, Bamford a parlé avec éloquence du sujet.

“Nous venons de voir ce que presque tout le monde a vu sur Twitter”, a déclaré Bamford.

«C’est incroyable la quantité d’opéra qui entre dans le jeu quand quelqu’un est blessé dans les poches.

«C’est dommage que ce ne soit pas comme ça quand tout ce qui ne va pas avec les choses à la minute, le racisme et des trucs comme ça.

«C’est quelque chose dont nous parlons, mais une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pensez pas à ce qui se passe en dehors du terrain.

«Nous sommes vraiment comme des fans, nous ne pouvons pas y croire et nous en parlons [amongst ourselves].

«Nous ne savons pas ce qui va se passer et nous sommes sous le choc.

«Je pense que pour moi personnellement d’après ce que j’ai vu sur Twitter et les nouvelles, je n’ai pas vu un seul fan de football qui soit satisfait de la décision.

«Je pense que le football est en fin de compte pour les fans. Sans les fans, chaque club ne serait pratiquement rien.

«Il est important que nous maintenions notre position et montrons que le football est pour les fans et essayons de le maintenir ainsi.»

Sky Sports

James Milner ne veut pas que la concurrence européenne alternative entre en vigueur

🗣 | “Je n’aime pas ça et j’espère que ça n’arrivera pas.” James Milner dénonce la proposition d’échappée européenne Super League… 😳 # MNF pic.twitter.com/NkMmNJhiyA – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 19 avril 2021

Le milieu de terrain de Liverpool, James Milner, a été sans équivoque lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur les Reds jouant dans une Super League.

«Comme tout le monde, il y a beaucoup de questions», dit-il.

«Je ne peux que dire mon opinion personnelle, je n’aime pas ça et j’espère que ça n’arrivera pas.

«Je ne peux qu’imaginer ce qui a été dit à ce sujet et je suis probablement d’accord avec la plupart d’entre eux.

«Je pense que les joueurs n’ont évidemment pas leur mot à dire, donc l’accueil que nous avons eu sur le terrain ce soir nous a semblé un peu injuste parce que nous sommes ici pour jouer au football et n’en avons aucun contrôle.

“Je pense que pour nous, nous essayons simplement de nous concentrer sur le jeu, il se passe évidemment beaucoup de choses, mais pour nous, nous devons juste essayer d’être professionnels et nous concentrer sur le jeu qui est la seule chose que nous pouvons contrôler.”