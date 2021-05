Patrick Bamford dit que les joueurs de Leeds “ savaient que nous étions plus en forme ” que Tottenham alors que l’attaquant met fin à la sécheresse des buts devant le patron de l’Angleterre Gareth Southgate à Elland Road

Patrick Bamford a admis que Leeds United savait qu’ils auraient leurs chances contre Tottenham samedi après-midi, en raison de leur niveau de forme physique supérieur.

Les Blancs ont surpris les Spurs avec une victoire 3-1 à Elland Road, ce qui a été un coup dur pour les quatre meilleurs espoirs du club du nord de Londres.

Patrick Bamford a marqué pour mettre fin à une série de cinq matchs sans but – marquant son 15e de la saison pour Leeds

Les hommes de Marcelo Bielsa, quant à eux, se hissent à la neuvième place du tableau de la Premier League alors qu’ils mettent fermement au lit les affirmations d’un autre épuisement de fin de saison.

Et ils l’ont fait avec style, alors que les buts de Stuart Dallas, Bamford et le remplaçant Rodrigo ont donné aux Blancs trois points mérités.

La victoire donne également à Leeds un brillant record d’accueillir tous les “ six grands ” de la Premier League à Elland Road et d’obtenir un résultat à chaque fois, avec cinq nuls et maintenant une victoire contre les clubs les plus riches de l’élite cette saison.

Et Bamford, qui a trouvé le filet pour la première fois en six matchs pour mettre fin à une sécheresse mineure de buts, a déclaré que les hôtes étaient toujours confiants de remporter la victoire après avoir étudié la façon dont le nouveau patron Ryan Mason joue.

Stuart Dallas a profité d’une erreur de Tottenham pour donner la tête à Leeds à Elland Road

“Je n’aurais pas envie de jouer contre nous”, a déclaré l’attaquant à talkSPORT après le match.

«Nous avons eu une journée de repos contre Brighton lors de notre dernier match [a 2-0 defeat last weekend], nous voulions corriger cela et je pense que nous étions de retour à notre état habituel. Nous avons dominé la majeure partie du match.

«Nous savons que ce serait différent [against this Tottenham team] à cause du changement de manager, mais ils ont commencé à pousser plus haut et nous savions qu’ils allaient finir par se fatiguer et que nous serions capables de battre leur presse.

«Nous avons deviné que nous serions plus en forme qu’eux, parce que nous sommes une équipe en forme, donc c’était finalement de rester dans le jeu quand ils avaient leurs règles, ce qu’ils ont fait en seconde période, puis de tenir le coup et de s’assurer que nous voyions. IT out.”

Les Spurs ont subi un autre coup dur pour leurs quatre premiers plans alors qu’ils étaient surclassés par Leeds

Le retour de Bamford sur la feuille de match a été opportune, le manager de l’Angleterre Gareth Southgate observant depuis les tribunes.

Avec une place dans l’équipe des Trois Lions Euro 2020 à gagner, le joueur de 27 ans espère prouver qu’il mérite d’être rappelé à Leeds pendant les trois derniers matchs de la saison.

Mais il tient également à ce que toute l’équipe de Leeds prouve que ses sceptiques ont tort sur les récentes suggestions d’une autre chute tardive de la forme qui a entravé leur mandat au championnat.

«Vous devez faire plus que simplement marquer des buts pour entrer dans l’équipe d’Angleterre, mais je dois juste continuer d’essayer de faire ce que je peux au cours des trois derniers matchs, assurez-vous simplement d’avoir fait tout ce que je peux et de continuer à pousser. », A ajouté Bamford.

Bamford devrait-il avoir une place dans l’équipe anglaise de l’Euro 2020?

«Pour l’équipe, nous devons simplement chercher à terminer la saison en force et essayer de l’apprécier. C’est notre première saison en Premier League et nous avons eu une bonne saison, mais nous nous assurons de finir sur une bonne note.

«Les gens du football ont une mémoire à court terme, affirmant que Leeds a de nouveau brûlé, c’est un tas de détritus.

«Nous devons nous assurer que les gens se souviennent de nous pour une bonne fin de saison.»

