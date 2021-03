Patrick Bamford donne une réponse parfaite après avoir snobé l’Angleterre avec un but et une aide à la victoire de Leeds à Fulham

Patrick Bamford n’a pas perdu de temps pour rappeler à Gareth Southgate qu’il aurait peut-être dû être choisi pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde en Angleterre.

L’attaquant a joué le rôle principal à Craven Cottage avec un but et une passe décisive dans la victoire 2-1 de Leeds contre Fulham vendredi soir.

Bamford était un absent notable de l’équipe de Southgate annoncé jeudi et son but a fait de lui le deuxième Anglais meilleur buteur de la Premier League cette saison – seul Harry Kane en a plus.

. Patrick Bamford a obtenu un but et une passe à Craven Cottage

Leeds pensait avoir ouvert le score à la huitième minute, mais VAR a jugé Tyler Roberts hors-jeu dans la préparation et la tête de Luke Ayling a été refusée.

Cela aurait été le premier but d’Ayling en Premier League pour le club et il a célébré avec style en baissant les cheveux et en jouant de la guitare aérienne.

Malheureusement, le défenseur a dû surveiller car un long examen VAR a abouti à un retrait du but.

. Luke Ayling pensait avoir marqué son premier but en Leeds Premier League

Leeds a finalement pris les devants juste avant la demi-heure.

Le centre de Jack Harrison a retrouvé Bamford, qui n’a pas fait d’erreur en passant Alphonse Areola pour sortir de l’impasse.

C’était son 14e but de la saison en Premier League, seulement deux derrière le total de 16 de Kane – l’Anglais le plus marquant de l’élite.

L’avantage du but de Leeds n’a pas duré longtemps, cependant, avec Joachim Andersen égalisant pour Fulham sur un corner d’Ademola Lookman, la 15e fois que les hommes de Bielsa ont concédé d’un corner cette saison.

Andersen a battu Ayling au ballon avant de frapper le fond des filets avec une première frappe pour son premier but en club depuis son arrivée en prêt de Lyon dans le mercato d’été.

. Joachim Andersen a ramené Fulham à égalité contre Leeds

Au début de la seconde période, Fulham a dû résister à la pression de Leeds alors qu’ils poussaient pendant une seconde – ce qui est arrivé à la 58e minute après une autre pause rapide.

Kalvin Phillips a dépossédé Mario Lemina avant qu’une autre erreur défensive de Fulham ne permette au ballon d’être joué à Bamford, qui a trouvé Raphinha avec l’ailier capable de passer devant Areola.

. Raphinha a remis Leeds en tête contre Fulham

Leeds a continué à pousser en avant pour marquer un troisième pour tuer le match, mais ce n’était pas nécessaire à la fin car ils sont repartis vainqueurs 2-1.

La défaite n’était pas ce que voulait l’entraîneur de Fulham, Scott Parker, car son équipe reste dans la zone de largage, à deux points de la sécurité après avoir joué deux fois plus que Newcastle et Brighton, respectivement 17e et 16e.