Patrick Bamford partage la réaction de Pascal Struijk dans le vestiaire de Leeds après l’incident de Liverpool

Bill Simmons du Ringer est rejoint par le cousin Sal pour discuter de leurs réactions excessives à la semaine 1 de la NFL, y compris la défaite éclatante des Packers contre les Saints, le jeu étonnamment compétitif des Texans dans leur victoire contre les Jaguars, le flop des Falcons contre les Eagles, et plus (2:05). […] More