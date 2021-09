Patrick Bamford sur l’apprentissage de Harry Kane, l’impact « massif » de Marcelo Bielsa, dans l’espoir d’obtenir l’aide de Leeds signant Dan James et la « stigmatisation » entourant l’école privée et le football

Patrick Bamford dit qu’il apprend du nouveau coéquipier Harry Kane, qu’il a qualifié de “meilleur attaquant du monde”.

L’attaquant de Leeds s’entraîne avec Kane ayant reçu sa première convocation senior en Angleterre pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde.

Bamford est en lice pour jouer dans les éliminatoires de l’Angleterre contre la Hongrie, Andorre et la Pologne

Bamford, cependant, pense que lui et son collègue attaquant sont différents à part entière.

“Je n’ai pas vraiment modelé mon jeu sur Harry”, a déclaré Bamford. « Pour moi, c’est le meilleur attaquant du monde en tant que n°9 hors pair.

«Mais il y a certains aspects où je l’admire et je vois où je peux m’améliorer. Même à l’entraînement, j’ai vu à quel point ses contacts avec le ballon sont nets lorsqu’il termine.

“Je ne sais pas si notre jeu est aussi similaire que les gens le pensent parce que je suis beaucoup plus en retard et qu’il y a différents aspects, mais il y a certainement des choses que je peux apprendre de lui.”

Kane est actuellement sixième dans le record de buts de tous les temps pour l’Angleterre avec 38 frappes

Bamford s’est annoncé en Premier League avec 17 buts lors du retour de Leeds dans l’élite la saison dernière.

Ses performances n’étaient pas suffisantes pour le faire entrer dans l’équipe de l’Euro 2020, mais il a été sélectionné pour les premiers matches de l’Angleterre depuis leur défaite déchirante contre l’Italie en juillet.

Et pas pour la première fois, Bamford a crédité le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, d’avoir aidé à changer le cours de sa carrière.

« Il ne m’en a pas trop dit [about the England call-up]”, a ajouté Bamford. «Je pense qu’il voulait me garder la tête froide, me faire travailler dur pour que je puisse me concentrer sur le match le week-end.

Bamford a déclaré à talkSPORT la saison dernière à quel point Bielsa avait été crucial pour son développement

«Mais après le match, il m’a vu parler à ma mère et à mon père. Il est venu les féliciter et leur a simplement dit d’en profiter. Il n’est pas du genre à en faire tout un plat.

« En termes d’empreinte qu’il a eue sur moi et sur mon jeu, c’est énorme. Il m’a amélioré sans fin et je pense que cela vaut pour toute l’équipe.

“Il a amélioré certains aspects de mon jeu auxquels je n’aurais probablement même pas pensé car il est très méticuleux avec les détails et veut toujours s’améliorer.”

Bielsa et Leeds étaient occupés le jour de la date limite de la fenêtre de transfert alors qu’ils scellaient la signature de 25 millions de livres sterling de Dan James.

Deux ans et demi après avoir pensé l’avoir signé, Leeds a enfin obtenu James

Bamford dit qu’il est enthousiasmé par ce que l’ancien homme de Manchester United apportera – et espère que lui et James auront un bon partenariat sur le terrain ensemble.

“Il serait facile de dire qu’il a un rythme extrême, mais j’ai joué contre lui à quelques reprises en Premier League et vous voyez qu’il a également de la qualité”, a déclaré Bamford.

« C’est à lui d’essayer de se frayer un chemin dans l’équipe. Je suis sûr qu’il a beaucoup à offrir – j’espère qu’il pourra fournir quelques passes décisives !

À 27 ans, Bamford peut être considéré comme un retardataire dans le football, certains pensant auparavant qu’il n’avait pas ce qu’il faut pour dépasser au plus haut niveau.

Bamford a fait taire les opposants maintenant

Il a été suggéré que les perceptions selon lesquelles il n’avait pas la force de jouer au sommet étaient dues au fait qu’il avait été éduqué en privé et Bamford admet qu’il a ressenti cette « stigmatisation » au cours de ses premières années en tant que pro.

“Je pense qu’il y avait toujours une légère stigmatisation quand j’étais plus jeune”, a-t-il déclaré.

« Maintenant, le football a évolué et je pense que les gens comprenaient mieux non seulement ma situation, mais celle de tout le monde.

« Vous ne pouvez pas simplement juger quelqu’un sur la façon dont il a été élevé ou sur son passé, car vous devez le laisser montrer son travail.

«C’est quelque chose qui s’est développé dans le football au fil des années… c’est l’une de ces choses qui n’est plus un problème maintenant. Je n’ai jamais vraiment pensé que c’était un si gros problème non plus, c’est seulement quand on y pense qu’il peut y avoir de légers problèmes.

