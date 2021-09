Patrick Cantlay mène à Atlanta et Jon Rahm suit la piste

09/03/2021 à 05:42 CEST

L’Américain Patrick Cantlay a conservé son leadership dans le Tour Championship jeudi, qui se déroule au East Lake Golf Club, à Atlanta (Géorgie), mais avec le pression de l’espagnol Jon Rahm, qui suit deux traits. Cantlay a livré une carte de 67 (-3) et s’est affirmé avec un global de -13 malgré le fait que Rahm ait été le meilleur de la journée en concluant avec une carte de 65 (-5) et un total de -11. Cantlay, vainqueur dimanche dernier du Championnat BMW qui le laissait en tête du classement de la FedEx Cup, a reçu un bonus d’entrée de -10 coups. Le champion américain en a profité avant le push de Rahm et sa frappe sur le dernier trou avec un birdie. Il a ainsi conclu le tour avec 67 coups (-3), de quoi rester en tête.

Un autre Américain, Billy Horschel, avait le même record que Rahm (65, -5), ce qui le laissait à égalité à la 10e place avec six autres rivaux, dont le Mexicain Abraham Ancer (69, -1, plus -4 à l’entrée) et champion en titre. Dustin Johnson (68, -2, plus -3 en déplacement). La troisième place était partagée par les Américains Harris English et Bryson DeChambeau, tous deux avec -8 coups après avoir livré deux cartons signés de 66 (-4) et 69 (-1) qui s’ajoutaient aux -4 et -7, qu’ils ont reçus. pour rester respectivement septième et troisième au classement final de la FedEx Cup.

L’Espagnol Sergio Garcia qui a réussi à se placer à la 28e place du classement dimanche dernier et figurer parmi les 30 premiers, a terminé le parcours avec une carte signée de 68 coups (-2) pour partager la vingt-troisième place avec le sud-coréen Jungjae Im.

Le Chilien Joaquín Niemann n’a pas réalisé sa meilleure performance à la fin de la tournée avec un record de 72 coups (+2), ce qui l’a laissé à la vingt-sixième place, partagée avec l’Américain Stewart Clink, en accumulant 71 coups (+1 ) après que les deux golfeurs se soient inscrits avec un bonus de -1.

Le vainqueur du tournoi recevra un cash prize de 15 millions de dollars.