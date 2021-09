Patrick Cantlay nommé joueur de l’année du PGA Tour par ses pairs

Les Tournée de la PGA a annoncé ce mardi dans un communiqué que l’américain Patrick Cantlay, n° 4 mondial, a été choisi comme Joueur de l’année du PGA Tour. Ce titre est décidé par le vote des membres du circuit américain. Cantlay s’est imposé Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Harris English, Collin Morikawa.

Le prix peut être considéré comme juste, mais Cantlay a remporté quatre victoires cette saison : ZOZO Championship, Memorial Tournament, BMW Championship et Tour Championship, en plus de la FedEx Cup. année.

Rahm, n°1 mondial et vainqueur de l’US Open en juin, son premier Grand Chelem, a reçu la semaine dernière le prix PGA of America Player of the Year, un prix décerné en fonction de ses performances dans les “majors”, moyenne de frappe et gagne. Rahm a atteint un énorme 15 top dix cette saison.