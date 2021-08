Patrick Cantlay remporte le championnat BMW après un duel épique avec DeChambeau

Patrick Cantlay pose avec les trophées du vainqueur du Championnat BMW.

Ne l’appelez pas Patrick Cantlay, depuis ce dimanche son nom de famille est ‘CantDie’. Votre exercice de survie à gagner Bryson De Chambeau sur le sixième trou des séries éliminatoires et l’emporter sur le Championnat BMW ça a été incroyable. Les deux Américains se sont livrés un duel au cinéma. C’était comme regarder deux cyborgs essayer de s’annihiler sans succès. Quand cela semblait être la dernière scène, ils finissaient toujours par ouvrir un œil…

Patrick Cantlay a battu DeChambeau au sixième trou des séries éliminatoires du Championnat BMW

Cantlay a été le dernier survivant. Quelle façon de tenir le coup. Il a été à la remorque de DeChambeau la majeure partie de la journée, mais il était toujours là dans le rétroviseur, disant hoooola, comme ça avec un jingle… Il y a trois raisons principales pour lesquelles Cantlay a remporté le championnat BMW. Le premier est dû à sa foi inébranlable, le second à son putting diabolique et le troisième au fait que DeChambeau n’a pas réussi à clôturer le tournoi lorsqu’il en a eu l’occasion.

Bryson devrait écrire cent fois au tableau où il écrit toutes les formules mathématiques suivantes : « Laisser Cantlay en vie n’est pas une bonne idée. Le trophée semblait emballé et prêt à aller à Dallas, la ville natale de DeChambeau, lorsque Cantlay, sur le 71e trou du tournoi, est allé trop loin avec un tir par derrière. Pendant ce temps, DeChambeau est au col vert. Une paire de Cantlay était presque un miracle et un croque-mitaine DeChambeau, de la science-fiction. Eh bien, c’est arrivé. Cantlay a quitté le green du 17 comme quand Terminateur Il est sorti d’un camion-citerne en feu.

DeChambeau a toujours ouvert la voie et putt pour gagner sur le 72e trou et sur cinq des six trous des séries éliminatoires. La seule où elle s’est mise dans les cordes était dans la quatrième, après l’avoir envoyée dans l’eau de départ. Il avait l’air mort, mais encore une fois, ce dimanche, les choses étaient loin de ce qu’elles semblaient dans la vallée des grottes de Baltimore. Il a frappé un coup après avoir chuté et l’a laissé tomber de trois pieds pour sauver le par. Cette fois, oui, miracle, Cantlay a raté le putt du birdie.

Quand il n’a pas raté, c’était dans le sixième trou des séries éliminatoires. Il l’a obtenu d’environ sept mètres, tandis que DeChambeau, avec l’initiative en sa faveur, a raté un peu plus de deux mètres. Quel mal de tête ces putts courts lui ont donné cette semaine. D’abord c’était le 18 pour faire 59 coups et ensuite ils ont été tous ceux en playoff, surtout le premier trou de playoff, très similaire à celui qu’il devait faire 59.

Cela ne veut pas dire que DeChambeau a mal botté cette semaine, loin de là. Il a été brillant sur les greens, même si bien sûr, si on le compare à Cantlay, il porte des couches. Le champion du Championnat BMW a remporté la moyenne du tournoi avec un putt total de 14,58 coups. L’indignation est telle qu’il s’agit du record absolu dans un tournoi depuis que cet outil existe. Il a réalisé un total de 163 mètres de putt en quatre jours, un record cette saison sur le PGA Tour.

Finale FedEx : Cantlay (-10), Finau (-8), DeChambeau (-7), Rahm (-6) et Sergio (PAR)

Avec une telle exposition, Cantlay s’imposera comme le leader du Tour Championship of Lac de l’Est. Vous commencerez avec un résultat de -10, tandis que Tony Finau Il sortira avec -8 et Bryson DeChambeau sera troisième avec -7. Jon Rahm apparaît à la quatrième place avec -6 et Sergio García débutera avec un résultat de PAR, à égalité pour la 26e place. Beaucoup de choses peuvent encore arriver, même si tant que Cantlay maintiendra ce niveau d’inspiration sur les greens, il sera très difficile de vaincre.

Cantlay se qualifie pour la Ryder Cup après sa victoire et laisse Tony Finau de côté

Avec ce triomphe, en plus, Cantlay s’est qualifié pour la Ryder Cup à part entière. Il s’est hissé à la sixième place, évinçant Tony Finau. Stricker doit être ravi en pensant à Cantlay, à ce putt et au match play. Il ne sera pas facile de vaincre ‘CantDie’.

