Patrick : Ce n’est pas si simple cette année

Danica Patrick dit que le combat pour le titre n’est pas si simple cette année, car elle pèse sur le combat pour le titre de Formule 1 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Sky Sports F1 a annoncé que Patrick rejoindrait son équipe d’experts et de journalistes pour le Grand Prix des États-Unis 2021 sur le Circuit des Amériques (COTA).

Patrick donnait un aperçu de la prochaine course de F1 à Austin ce week-end avec Sky F1, et a donné son avis sur la rivalité pour le titre de cette année entre Hamilton et Verstappen.

« Je pense que c’est cool », a déclaré Patrick, « et ça va me rendre plus intéressé à en regarder plus! Parce qu’il y a quelque chose à regarder.

« Si j’encapsule la série – F1, Indycar et NASCAR disons – F1, il semble que ce sont les constructeurs qui comptent et tout le monde s’aligne en quelque sorte dans la course, puis en IndyCar, cela peut être un peu plus mélangé, peut-être qu’il y a un peu plus de passes et puis NASCAR, il y en a encore plus.

L’Américain qui a pris sa retraite de la course en 2018 savoure l’incertitude du combat pour le titre de cette année entre le jeune et la vieille garde.

« Donc j’aime le fait que ce ne soit pas si simple cette année », a-t-elle déclaré, « que vous ayez deux équipes qui s’y mettent, ce qui est cool parce que vous n’avez pas à vous soucier des ordres d’équipe, quels qu’ils soient. de c ***, vous allez juste obtenir le vrai duo.

« Je pense que cela le rend vraiment intéressant et j’aime que Max soit ce jeune pilote », a poursuivi Patrick, « il existe depuis quelques années à coup sûr, mais il est toujours le jeune pilote et Lewis est le gars qui va chercher le GOAT officiel médaille du plus grand nombre de victoires, de poles et de championnats cette année, donc je suis sûr qu’il veut vraiment gagner son huitième.

« Ensuite, vous avez quelqu’un qui meurt d’envie que cela ne se produise pas pour lui et il est jeune et affamé. C’est très intéressant à regarder », a-t-elle admis.

Cependant Patrick n’est pas surpris que les deux prétendants au titre aient eu leur lot de chutes cette année.

« Chaque fois qu’il y a plus en jeu, il y a plus de risques pris », a-t-elle expliqué. « Donc probablement au début de la saison, Lewis était assez habitué à gagner et au fur et à mesure que cela continuait, il s’est dit » wow, tu es allé sur ce tronçon de piste « .

« Il savait peut-être que s’il allait remporter ce huitième championnat, ce ne serait pas si simple », a souligné Patrick.

« Vous voyez plus de désespoir et plus de passion. Ce sont des pilotes qui veulent la même chose et un seul peut l’avoir.

« Donc, vous voyez plus de nature plus compétitive sortir, ce qui est toujours excitant à regarder en tant que fan », a-t-elle conclu.

Patrick était la seule femme vainqueur d’une course d’IndyCar, puisqu’elle a remporté l’Indy Japan 300 en 2008, et elle a également été la première femme à remporter la pole position en NASCAR avec sa célèbre pole pour le Daytona 500 en 2013.

… Prochain arrêt, #SkyF1 et le #USGP pour @DanicaPatrick Bienvenue dans l’équipe !#F1 pic.twitter.com/41XWYVJzVx – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 18 octobre 2021